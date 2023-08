Životní dílo ztraceno. Ruského akademika museli po zkáze modulu hospitalizovat

Akademik Michail Marov, jeden z vedoucích vědeckých pracovníků kosmického výzkumu SSSR, byl hospitalizován poté, co se dozvěděl o havárii kosmické lodi Luna-25, informovala v neděli odpoledne agentura RBC. Marov je nyní v Ústřední klinické nemocnici na pozorování.

Devadesátiletý akademik prohlásil, že Luna-25 byla jeho „poslední nadějí na oživení ruského lunárního programu“. Let měl totiž navázat na poslední lunární misi Sovětského svazu z roku 1976.

Sám Marov se pak v minulosti podílel na vývoji a realizaci dlouhodobého programu sovětského výzkumu vesmíru. Byl také jednou z vedoucích osobností výzkumu Venuše pomocí meziplanetárních sond řady Venera.

„Jsem na pozorování,“ potvrdil profesor planetární fyziky ruským médiím. „Jak se mohu nebát, vždyť je to do značné míry otázka života. Je to všechno velmi těžké,“ dodal poté.

Doplnil ale, že pořád doufá v úspěch a zopakování experimentu. „Doufám, že to zvládneme, a že vedení Roskosmosu bude mít chuť, dokonce vědomou potřebu, tento experiment zopakovat,“ řekl Marov. Také všechny vyzval, aby se o příčinách havárie nemlčelo, ale aby se o nich diskutovalo s využitím zkušeností z předchozích startů.

Ruský lunární modul Luna-25 přestal existovat v neděli po nárazu do povrchu Měsíce. Stalo se tak poté, co se vymkl kontrole a dostal na nepropočtenou oběžnou dráhu.