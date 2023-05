Putin plesá: v rozstříleném Mariupolu zase jezdí staré tramvaje T3

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Dnes se uvádí do provozu více než deset kilometrů trati. Je to zatím malá část, vždyť ve městě bylo téměř sto kilometrů tramvajových tratí,“ prohlásil v úterý Vladimir Putin během videoprojevu při příležitosti obnovy veřejné dopravy v Mariupolu.

„Ale to je jen začátek. Budeme dál rozvíjet dopravní infrastrukturu města, zvyšovat počet linek, obnovovat zastaralý vozový park a vybudujeme moderní systém veřejné dopravy,“ dodal ruský prezident během zdravice z Petrohradu, který se stal partnerským městem zdevastovaného města v Doněcké oblasti.

Z Petrohradu do Mariupolu dorazila skupinka pamětníků leningradské blokády, aby se zúčastnila slavnostního obnovení tramvajového provozu. „Leningrad a Mariupol nejsou jen bratrská města. Jejich osud je do jisté míry stejný. Tady i u nás bylo silné bombardování, také tady metodicky ostřelovali obytné domy,“ řekla agentuře Regnum představitelka blokadniků Jelena Tichomirovová.

Jaksi zapomněla zmínit, že půlmilionové ukrajinské město zdevastovala ruská armáda. Provoz tramvají se zastavil loni na počátku března, kdy Rusové uzavřeli obklíčení Mariupolu a začali ho systematicky ostřelovat. Během bojů bylo zničeno 90 procent tramvajové sítě, její obnova potrvá nejméně tři roky a vyjde na stovky milionů rublů.

První vlaštovkou je patnáct vozů tramvají T3, kterých se od šedesátých let minulého století v Československu vyrobilo na čtrnáct tisíc kusů. Ikonický stroj ze závodu Tatra Smíchov se ve velkém vyvážel do zemí Sovětského svazu a vysloužil si zápis do Guinnessovy knihy rekordů jako nejpočetněji vyrobený typ tramvaje na světě.

Jak připomíná web Passažirskij portal, v Mariupolu přitom ještě nedávno vládly sovětské tramvaje KTM-5. Před čtyřmi lety se však ukázalo, že jsou v příliš špatném stavu. A protože město nemělo peníze na nákup nových, koupilo čtyřiašedesát použitých strojů T3 z Česka a Lotyšska.

Putinova účast na úterním obnovení provozu je podle ruských médií pádnou odpovědí na ukrajinskou propagandu o ruském barbarství. Dokazuje prý také, že na rekonstrukci anektovaných regionů se bude podílet celé Rusko a že na jejich blaho myslí samotný prezident.

„Lidé pochopí, že se jako občané Ruska neocitnou někde na okraji života, kdesi ve vzdálené provincii. Upírá se k nim pozornost milionů Rusů a především pohled prezidenta,“ vysvětlil pro portál URA.NEWS politolog Sergej Poljakov.