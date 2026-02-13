Nepodléhejme propagandě, Rusko není mocný medvěd, jen hlemýžď, řekl Rutte

  13:45aktualizováno  13:45
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.
Generální tajemník Mark Rutte (13. února 2026)

Generální tajemník Mark Rutte (13. února 2026) | foto: Profimedia.cz

„Chtějí, abychom vnímali Rusy jako mocného medvěda, ale dalo by se říci, že Ukrajinou postupují rychlostí zahradního hlemýždě, takže se nenechme nachytat ruskou propagandou,“ řekl Rutte na akci, kterou v pátek uspořádala bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU).

Rutte také řekl, že Rusko v bojích na Ukrajině zaznamenává „obrovské ztráty“, a vyzval, aby členské státy NATO nadále podporovaly Ukrajinu v obraně proti ruské agresi. Od začátku invaze na Ukrajinu uplynou 24. února čtyři roky.

V Bruselu v pátek nejmenovaný vysoký činitel NATO řekl, že podle Aliance bylo od začátku války zabito nebo zraněno přibližně 1,3 milionu ruských vojáků. Jen loni měla ruská strana asi 415 tisíc zraněných a zabitých vojáků.

