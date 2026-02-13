„Chtějí, abychom vnímali Rusy jako mocného medvěda, ale dalo by se říci, že Ukrajinou postupují rychlostí zahradního hlemýždě, takže se nenechme nachytat ruskou propagandou,“ řekl Rutte na akci, kterou v pátek uspořádala bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU).
Rutte také řekl, že Rusko v bojích na Ukrajině zaznamenává „obrovské ztráty“, a vyzval, aby členské státy NATO nadále podporovaly Ukrajinu v obraně proti ruské agresi. Od začátku invaze na Ukrajinu uplynou 24. února čtyři roky.
V Bruselu v pátek nejmenovaný vysoký činitel NATO řekl, že podle Aliance bylo od začátku války zabito nebo zraněno přibližně 1,3 milionu ruských vojáků. Jen loni měla ruská strana asi 415 tisíc zraněných a zabitých vojáků.