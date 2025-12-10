„V jedné unijní zemi ‚jmenovali‘ ministrem umělou inteligenci a ta teď čelí obvinění ze zpronevěry,“ varoval Volodin Putina před riziky spojenými s AI na posledním zasedání Parlamentního shromáždění Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Zemí, kterou měl na mysli, je Albánie. Ta sice není v Evropské unii, nicméně „umělého“ člena vlády tam skutečně mají. Avatar s podobou mladé ženy v kroji se jmenuje se Diella a do funkce se dostal letos v září.
Diella má na starosti správu veřejných zakázek a smluv se soukromými firmami. Tedy prostředí, které je nejen v Albánii živnou půdou pro korupci. Jmenováním umělé inteligence chtěl premiér Edi Rama tento nešvar potlačit a zvýšit tak své zemi šanci, že jednou vstoupí do EU. Právě to se však nepovedlo, upozornil Volodin ruského diktátora s odkazem na informace zveřejněné v médiích.
Doplnil ovšem, že by se vývoj AI měl i přes „jisté problémy a výzvy“ rozhodně podporovat. Zpráva, kterou citoval, je však falešná. Od začátku až do konce si ji vymyslel chorvatský satirický web Newsbar. Ten v článku o albánské ministryni Dielle napsal, že během svého výcviku prošla data o vládních zakázkách za posledních třicet let a dospěla k závěru, že přijímání úplatků je na Balkáně běžnou byrokratickou praxí, nikoliv trestnou činností.
Na základě tohoto zjištění pak prý přijala čtrnáct bitcoinů (27 milionů korun) od jistého dodavatele výměnou za to, že schválí jeho projekt na výstavbu dálnice. „Její neuronová síť rozpoznala statistický vzorec, podle kterého musí být 10 až 15 procent hodnoty každé zakázky odkloněno na neznámý účet, aby se projekt vůbec mohl realizovat. Není zkorumpovaná, je jen hyperadaptivní. Myslela si, že je to zákonná povinnost, jako placení DPH,“ cituje web hlavního etického inženýra na ministerstvu digitalizace Lulzima Bašu, který si „otíral pot z čela, když se snažil ministryni odpojit“.
Právník Dielly, ChatGPT-4o specializovaný na trestní právo, pak tvrdí, že je jeho klient nevinný a transakce byla jen „součástí zátěžového testu systému na zranitelnost“. „Klientka nemá tělo, nemůže utrácet peníze za drahé hodinky, víkendové chaty v Dubrovníku nebo jehněčí maso. Finanční prostředky byly pouze jedničkami a nulami na jejím disku, konceptuálním uměním,“ podotkl v prohlášení, jež vygeneroval za 0,03 sekundy. Podle obžaloby naopak chtěla kryptoměny použít na nákup nelegálního softwaru od čínských hackerů tak, aby mohla být u moci navěky a zbavit se nutnosti parlamentních voleb.
Závěrem Chorvaté dodávají, že ministerské povinnosti až do skončení vyšetřování převezme „starý model kalkulačky Casio“. Tu vláda sice považuje za „technologicky podřadnou, ale morálně stabilnější“. Navzdory této nápovědě „zprávu“ převzalo mnoho velkých ruských zpravodajských kanálů na Telegramu, píše investigativní portál Meduza s tím, že na jednom z nich ji také Volodin nebo některý z jeho podřízených pravděpodobně zahlédl.
Jak na trapas zareagoval ruský diktátor, není známo. Chorvatská satira už nicméně na ruský Telegram nejméně jednou pronikla. A to letos v říjnu, kdy se tam objevil téměř neuvěřitelný příběh hada, jenž po uštknutí chorvatského muže uhynul na otravu alkoholem. Článek měl několik milionů zhlédnutí, na Newsbaru ho přitom napsali už v roce 2020.