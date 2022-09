V Rusku posílají protestující rovnou na frontu, zadrželi přes tisíc lidí

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Informace o předávání předvolání podle OVD-Info přišla ze čtyř moskevských policejních oddělení. Jednomu ze zadržených pak policisté a úředníci vyhrožovali desetiletým odnětím svobody, pokud dokument nepřevezme.

Protesty v ruských městech vypukly v den, kdy prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci.

Podle ministra obrany Sergeje Šojgua má být do armády povoláno 300 000 rezervistů s vojenskou zkušeností. Ukrajinští a západní pozorovatelé krok vykládají jako nepřímé přiznání neúspěchu od února trvající ruské války na Ukrajině.

Proti některým protestujícím v ulicích zasahovali ve středu policejní těžkooděnci velmi tvrdě, smýkali s nimi po zemi nebo je násilím odnášeli do přistavených antonů. Jedna mladá žena v Moskvě ztratila při zatýkání vědomí. V některých případech byli podle OVD-Info lidé zadrženi preventivně s využitím systému rozpoznávaní obličeje v metru.

Mnoho Rusů se snaží vyhnout možnému předvolání do armády odjezdem ze země. Ve středu tak jen několik hodin po ohlášení částečné mobilizace začaly mizet letenky do zemí, které mají s Moskvou bezvízový styk.

Nejbližší přímé lety z Moskvy do Istanbulu, Jerevanu nebo Baku byly zcela vyprodány. Navíc prudce vzrostly ceny pozdějších letů. Ve středu stála letenka na nejbližší, tedy páteční, let do Istanbulu 85 000 rublů (35 370 korun) a na let do Jerevanu dokonce 103 000 rublů (42 860 korun), uvedla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

„Udělám cokoli, ale na frontu nepůjdu,“ řekl BBC jeden z mužů oslovených v Moskvě. Doplnil, že se raději nechá zavřít do vězení, než aby se smířil s vysokou pravděpodobností smrti ve válce. „Fyzickou schránku je třeba zachovat co nejdéle,“ dodal.

Například hlavní vojenský komisař Kurské oblasti Vladimir Rodionov uvedl, že od středy je zakázán odjezd z regionu těm obyvatelům, kteří jsou vedeni na seznamech vojenské správy jako záložníci.

Také právník a poradce v oblasti lidských práv Pavel Čikov upozornil, že vojákům různých hodností v záloze se zakazuje odjezd z jejich domovských regionů.

Podle britského ministerstva obrany se Rusko při mobilizaci pravděpodobně bude potýkat s logistickými a administrativními problémy už při snaze shromáždit avizovaných 300 000 rezervistů. Americký Institut pro studium války (ISW) soudí že mobilizace nebude mít v příštích měsících na průběh války podstatný vliv.