Ruský moderátor nazval Meloniovou „fašistickou kreaturou“. Italové reagují

Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil, že si předvolal ruského velvyslance v Římě na protest proti urážlivým výrokům ruského televizního moderátora Vladimira Solovjova na adresu italské premiérky Giorgii Meloniové. Moderátorova slova ostře odsoudily strany italské vládní koalice i opoziční politici. Podle italských médií Solovjov v ruské televizi označil Meloniovou za ostudu lidské rasy, certifikovanou idiotku a špatnou a zlou ženu.
foto: Reuters

„Tahle Meloniová je fašistická kreatura, která zradila své voliče,“ řekl přední ruský propagandista Solovjov. „Zrada je její prostřední jméno; zradila dokonce i Trumpa (amerického prezidenta, pozn. red.), kterému dříve přísahala věrnost,“ dodal. Meloniová patří mezi Trumpovy nejbližší spojence.

V poslední době se ale v některých věcech neshodli. Trump Meloniovou, stejně jako další evropské spojence, kritizoval za neochotu zapojit se do války, kterou vede s Izraelem proti Íránu. Minulý týden se také italská premiérka postavila proti Trumpovi, když vyjádřila podporu papežovi v jeho slovní přestřelce s americkým prezidentem.

Vztahy mezi Římem a Moskvou jsou napjaté od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

„Horlivý režimní propagandista nemůže nikomu udílet lekce ani o soudržnosti, ani o svobodě. ... My na rozdíl od ostatních nemáme žádné pány a nepřijímáme žádné rozkazy,“ napsala v reakci na Solovjovovy urážky Meloniová na sociální síti X.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

