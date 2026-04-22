„Tahle Meloniová je fašistická kreatura, která zradila své voliče,“ řekl přední ruský propagandista Solovjov. „Zrada je její prostřední jméno; zradila dokonce i Trumpa (amerického prezidenta, pozn. red.), kterému dříve přísahala věrnost,“ dodal. Meloniová patří mezi Trumpovy nejbližší spojence.
V poslední době se ale v některých věcech neshodli. Trump Meloniovou, stejně jako další evropské spojence, kritizoval za neochotu zapojit se do války, kterou vede s Izraelem proti Íránu. Minulý týden se také italská premiérka postavila proti Trumpovi, když vyjádřila podporu papežovi v jeho slovní přestřelce s americkým prezidentem.
Vztahy mezi Římem a Moskvou jsou napjaté od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
„Horlivý režimní propagandista nemůže nikomu udílet lekce ani o soudržnosti, ani o svobodě. ... My na rozdíl od ostatních nemáme žádné pány a nepřijímáme žádné rozkazy,“ napsala v reakci na Solovjovovy urážky Meloniová na sociální síti X.