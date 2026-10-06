Vyhledávání slova „mor“ na Googlu vzrostlo mezi Rusy v uplynulém týdnu o závratných 2800 procent, píše portál Meduza. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku bylo vyšší dokonce o pět tisíc procent.
Zájem prudce narostl poté, co se objevily zprávy o karanténě v nemocnici v Šelechovu v Irkutské oblasti. Osmadvacetiletá Darja Šipilovová tam podle ruských médií zemřela na plicní mor. Podle jedné z verzí při práci v Irkutském protimorovém ústavu rozbila zkumavku s původcem nákazy, podle jiné onemocněla po pracovní cestě na hranici s Mongolskem.
Ruští úředníci její úmrtí na mor nepotvrdili. Přesto uzavřeli do třítýdenní karantény městské nemocnice č. 1, 3 a 10, dětskou nemocnici a jednu porodnici.
Pacienty nesmějí propouštět z nemocnic, návštěvy jsou zakázány, povolené jsou pouze balíčky. Na 200 lidí, kteří přišli s laborantkou do kontaktu, skončilo pod lékařským dohledem a v izolaci.
Úřad na ochranu spotřebitelů Rospotrebnadzor nicméně uvedl, že Šipilovová zemřela na zápal plic „neznámé etiologie“.
„Lepší být v bezpečí než litovat“
Mezi obyvateli Šelechova jsou obavy patrné. Podle místního kanálu Babr Mash se po zprávách o možném výskytu moru rodiče bojí vodit děti k lékaři a v dětské poliklinice výrazně ubylo pacientů.
„Já bych se taky bál,“ konstatoval jeden z místních. Portál Lidé Bajkalu uvádí, že lidé v Irkutsku a Šelechovu začali ve velkém skupovat některá antibiotika používaná k léčbě moru. V některých lékárnách už podle něj nebyla k dostání.
Preventivní opatření zavedl také Irkutský hliníkárenský závod v Šelechovu. Zaměstnanci tam začali nosit roušky. Ředitel Arťom Fominych zároveň vyzval ke klidu a dodal: „Lepší být v bezpečí než litovat.“
Také Moskva se snaží obavy veřejnosti mírnit. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že je třeba se řídit oficiálními prohlášeními Rospotrebnadzoru a nevěnovat pozornost různým „pověstem, spekulacím a tak podobně“. Dodal, že v úřadu pracují špičkoví odborníci.
Portál The Insider upozornil, že ruská provládní média začala zprávy o možném výskytu moru v Irkutské oblasti mazat nebo upravovat. Televize REN TV v minulém týdnu odstranila všech pět svých příspěvků k případu. Zprávu o možném nakažení smazaly také úřady v Bajkalsku, které předtím lidi vyzvaly, aby necestovali do Šelechova a okolních měst.
Opatření mezitím přijaly také země ve Střední Asii. Uzbekistán, který s Ruskem nemá pozemní hranici, zavedl zpřísněné hygienické kontroly. Kazachstán a Kyrgyzstán následně rovněž posílily hygienická a karanténní opatření na svých hranicích.
Rizika jsou malá, uklidňuje situaci WHO
„Počáteční posouzení rizik provedené WHO na základě dostupných dat naznačuje, že riziko je pro Irkutsk střední až nízké, pro Ruskou federaci jako celek nízké a pro evropský region velmi nízké,“ řekl v úterý mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Christian Lindmeier.
Dodal, že ruské úřady, které dosud nereagovaly na žádost WHO o informace, stále prověřují, zda příčinou úmrtí nebyl plicní mor.
Situaci sleduje také Washington. Americký prezident Donald Trump uvedl, že zprávy o možném šíření moru vnímá s obavami a USA jsou připravené pomoci. „Je to hrozná nemoc. Dříve jsme ji dokázali kontrolovat, ale nějak se ti mikrobi stali silnějšími a chytřejšími. Jsou jako armáda,“ řekl. Také americká diplomacie vyzvala ruské úřady k poskytnutí informací.
Čeští hygienici rovněž uvedli, že informace o podezření na výskyt plicního moru v Rusku monitorují.
Peskov v úterý Trumpovu nabídku pomoci uvítal. „Je dobré, když se nabízí vzájemná pomoc,“ řekl. Současně ale řekl, že Rospotrebnadzor poskytuje „dostatečně vyčerpávající informace“.
Rospotrebnadzor v úterý informace o přísných sanitárních opatřeních v Irkurské oblasti znovu popřel jako nepravdivé a ujistil, že hygienická a epidemiologická situace v regionu je v pořádku.
Dodal, že Rusko je ochotno pomoci Spojeným státům svými odborníky a vybavením se zvládáním epidemií – zřejmě tak učinil s odkazem na nedávné případy spalniček a jednoho smrtelného případu moru v USA.
Různé varianty morového onemocnění, včetně plicního moru, způsobují bakterie Yersinia pestis. Plicní mor patří mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání.
Šelechov
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