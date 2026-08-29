Najít benzín je zkouška nervů, líčí reportér. Rusové hledají v Číně a kupují elektroauta

Jiří Just
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V Moskvě se kvůli palivové krizi opět tvoří dlouhé kolony u čerpacích stanice. (21. srpna 2026) | foto: Reuters

Rusko postihla nová vlna benzínové krize. Trpí jí Moskva i sibiřské regiony. A Rusové hledají způsoby, jak situaci ustát. S manželkou nemůžeme již druhý týden normálně natankovat. Benzínky největších sítí v naší čtvrti na okraji Moskvy jsou buď dočasně zavřené, nebo nabízejí jen naftu.

„Museli jsme využít služeb menší soukromé čerpací stanice nabízející palivo za více než sto rublů,“ píše Jiří Just, stálý moskevský zpravodaj webu Lidovky.cz. „Na české poměry to je málo, ale tady by to ještě před několika měsíci bylo něco nepředstavitelného.“

Obyvatelé příhraničních obcí nabízejí zájemcům, že za úplatu s jejich automobilem odjedou za hranici a načerpají jim plnou nádrž.

Pronajmu kanystr. Značka: Levné to nebude. Nedostatek benzínu, který Rusko zažívá letos v létě kvůli intenzivním ukrajinským dronovým útokům na ruské rafinerie, výrazně ovlivnil život obyvatel země Vladimira Putina.

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