„Museli jsme využít služeb menší soukromé čerpací stanice nabízející palivo za více než sto rublů,“ píše Jiří Just, stálý moskevský zpravodaj webu Lidovky.cz. „Na české poměry to je málo, ale tady by to ještě před několika měsíci bylo něco nepředstavitelného.“
Obyvatelé příhraničních obcí nabízejí zájemcům, že za úplatu s jejich automobilem odjedou za hranici a načerpají jim plnou nádrž.
Pronajmu kanystr. Značka: Levné to nebude. Nedostatek benzínu, který Rusko zažívá letos v létě kvůli intenzivním ukrajinským dronovým útokům na ruské rafinerie, výrazně ovlivnil život obyvatel země Vladimira Putina.