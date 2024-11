Rusko uzavřelo poslední muzeum gulagu, odvolává se na požární bezpečnost

Muzeum o uzavření informovalo na svých stránkách, předpokládané datum opětovného otevření ale neuvedlo. Obsah webu muzea je nedostupný – zůstalo na něm jen oznámení a přístup do online knihovny.

„Kontrola shledala nedostatky v dodržování protipožárních předpisů a kvůli bezpečnosti návštěvníků bylo muzeum dočasně uzavřeno,“ sdělil kulturní odbor moskevské radnice. Ten má muzeum ve své správě.

Muzeum dějin gulagu je v Rusku jediné větší státem financované muzeum věnované sovětským represím; otevřelo v roce 2001. Za prvních devět měsíců letošního roku ho navštívilo 46 tisíc lidí. V roce 2021 byla instituce vyhlášena nejlepším evropským muzeem.

Expozice vystavuje oficiální archivní dokumenty, fotografie i osobní předměty a paměti obětí represí. Součástí muzea je i dokumentační středisko, jež návštěvníkům pomáhá dohledat informace o rodinných příslušnících, kteří zmizeli v dobách stalinismu.

Instituce spolupracovala s ruskými umělci, divadelníky a hudebníky. Rovněž pořádala originální výstavy, koncerty, filmové projekce a divadelní představení, věnované tématu represí.

Muzeum o temné stránce sovětských dějin se zavírá v době války, kterou Rusko vede proti Ukrajině, v časech povzbuzování vlastenectví a glorifikace vojenské síly a úspěchů SSSR, napsala agentura AFP.

Nejmenovaní úředníci z moskevské radnice portálu The Moscow Times popsali, že radnice byla k uzavření muzea donucena na „důrazné doporučení“ vysokých kremelských představitelů a lidí z Federální bezpečnostní služby (FSB).

„Je to velmi působivé muzeum a byla by to velká ztráta, pokud by znovu neotevřelo. Lidé to musejí vidět, pochopit a vědět. Už se to nikdy nesmí opakovat,“ řekl s odkazem na sovětské zločiny čtyřicetiletý tovární dělník Michail, s nímž AFP hovořila na nádvoří před muzeem.

Pohled Rusů na Josifa Stalina, jehož režim si vyžádal miliony obětí, však zdaleka není jednotný. AFP mluvila i s Julijí, jež se hrdě hlásí k tomu, že je stalinistka. „Existuje spousta pomluv o sovětském režimu. Lidé umírají v každé době, nemůžete dělat památníky pro každou éru,“ míní Julija.

Ruští opoziční novináři a veřejní činitelé vyjádřili nad zprávou o uzavření muzea frustraci a zklamání. Mnozí podle portálu Meduza nepochybují, že obavy z „požární bezpečnosti“ jsou jen záminkou.

„Pro lidi, kteří si říkají vlastenci, je přesvědčení, že diskuse a odsuzování stalinských represí nahrává našim nepřátelům, hloupost hraničící se zločinem, abych použil slova soudruha Stalina,“ uvedla ředitelka moskevského Puškinova muzea Jelizaveta Lichačevová.

Pod tlak vlády se v posledních letech dostaly také další instituce napříč Ruskem. Perm-36, bývalý tábor Gulagu, v němž se nacházelo muzeum politických represí, byl v roce 2015 přeměněn na muzeum věnované „přínosu vězeňských pracovníků k sovětskému vítězství“.

Ruské úřady v roce 2016 zařadily lidskoprávní organizaci Memorial na černou listinu „zahraničních agentů“ a v roce 2021 ji pak rozpustily. „Vracení jmen“, každoroční vzpomínková akce věnovaná obětem represí, je fakticky zakázána od roku 2020, kdy městské úřady přestaly organizátorům udělovat povolení.