Zelenskyj je nacista a zrádce Židů, Trump pragmatik se zdravým rozumem, řekl Lavrov

Informovala o tom v neděli agentura TASS, podle níž to Lavrov řekl v rozhovoru s armádním listem Krasnaja zvezda. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za „čirého nacistu“ a „zrádce židů“.

„Zelenskyj otočil o 180 stupňů z muže, který se dostal k moci na vlně mírových hesel ‚nechte nás samotné, pryč od ruského jazyka...‘ Za šest měsíců se proměnil v čistého nacistu a jak ruský prezident Vladimir Putin správně řekl, ve zrádce židovského národa,“ řekl Lavrov v neděli zveřejněném rozhovoru.

Ruský ministr zahraničí také znovu odmítl možné nasazení evropských mírových jednotek na Ukrajině, které navrhly v souvislosti s mírovými jednáními Washingtonu s Moskvou některé evropské země. „Tento plán nasadit mírové síly na Ukrajinu je pokračováním podněcování Kyjeva k válce proti nám,“ řekl Lavrov.

Ten už dříve označil rozmístění vojáků z NATO za nepřijatelné, i kdyby to byly jen síly jeho členských států nebo jednotky EU. Moskva by to podle něj pokládala za přímé ohrožení.

„Tak jako ho na bajonetech přivedli k moci a hnali dopředu, chtějí ho nyní svými bajonety podepřít v podobě mírových jednotek. Ale to bude znamenat, že základní příčiny nezmizí,“ řekl Lavrov.

Spojené státy do letošního ledna podporovaly Ukrajinu ve válce proti Rusku, jehož armáda sousední zemi napadla z rozkazu prezidenta Vladimira Putina v únoru 2022.

S nástupem republikána Trumpa do Bílého domu letos v lednu se začaly americko-ruské vztahy oteplovat a americká vláda zahájila jednání o ukončení války na Ukrajině, zatím na úrovni ministrů zahraničí, ale jen Ruska a USA. Na jejich první jednání 18. února nebyli pozváni zástupci Ukrajiny ani Evropy.

„Dvě seriózní země si prostě sedly ke stolu, aby si promluvily o tom, kde dělají chybu a co jejich předchůdce za čtyři roky pokazil,“ řekl Lavrov s odkazem na předchozího amerického prezidenta Joea Bidena. Ten podle něj „zničil všechny kontaktní kanály, zavedl řadu sankcí, po nichž následovalo vyhoštění amerických společností, což způsobilo ztráty ve výši stovek miliard dolarů“.

„Už když byl Donald Trump poprvé zvolen, mnoho z našich politiků propadlo pocitu euforie. A nyní je tomu stejně,“ řekl šéf ruské diplomacie s odkazem i na první působení Trumpa v Bílém domě od ledna 2017 do ledna 2021.

Spojené státy mají podle Lavrova stále stejný cíl, a to být první světovou velmocí. „Donald Trump je pragmatik. Jeho heslem je zdravý rozum, a to znamená (a každý to může vidět) přechod k tomu dělat věci jinak. Ale jeho cílem je stále „MAGA“ (Udělejme Ameriku znovu skvělou),“ uvedl Lavrov.

Lavrov se v rozhovoru také snažil zdůvodnit, proč Rusko Ukrajinu napadlo. „Až do poslední chvíle jsme jim dali šanci, aby nenechali situaci dojít do horkého konfliktu.

V prosinci 2021 jsme jim řekli: „Zamlouváte minské dohody, vytváříte hrozby pro naši bezpečnost, podepišme Smlouvu o evropské bezpečnosti, která zajistí nerozšiřování NATO (směrem k našim hranicím). Byli jsme ignorováni,“ uvedl Lavrov.

Takzvané minské dohody o urovnání konfliktu na východní Ukrajině podepsali v letech 2014 a 2015 vedoucí představitelé Ukrajiny, Ruska, Francie a Německa a kromě příměří a obnovení plné kontroly nad státní hranicí ze strany ukrajinské vlády počítaly i s jednáním o samosprávě Doněcké a Luhanské oblasti v souladu s ukrajinským právem. Kyjev i Moskva se už po první minské dohodě začaly vzájemně obviňovat z jejího porušování.