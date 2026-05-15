Ukrajinci zaútočili na rafinerii v Rjazani. Počet mrtvých po úderu na Kyjev roste

Tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku v ruském městě Rjazaň, 12 lidí bylo zraněno, včetně dětí, uvedl gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov. Ruské ministerstvo obrany informovalo o nočním sestřelu 355 ukrajinských dronů nad řadou ruských regionů, anektovaným poloostrovem Krym a Azovským i Kaspickým mořem.

O škodách nebo obětech se resort obrany v Moskvě ve svém hlášení nezmiňuje. Podle Malkova v Rjazani útok poškodil dva vícepodlažní obytné domy a trosky bezpilotního letounu dopadly také na pozemek blíže neupřesněného průmyslového podniku. Telegramový kanál Mash napsal, že dron narazil do výškové budovy v Rjazani, přičemž se zablokoval východ a obyvatelé se nemohli dostat ven.

Ukrajinci zaútočili na ruskou Rjazaň. (15. května 2026)
Ukrajinci zaútočili na rafinerii v Rjazani
Rjazaň leží asi 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy a nachází se tam ropná rafinerie. Kromě dvou výškových budov byla poškozena i rafinerie ve městě, začalo v ní po útoku hořet, napsal portál Astra, podle kterého jde o jeden z největších rafinerských závodů v Rusku. Rjazaňská rafinerie se v minulosti opakovaně stala terčem ukrajinských útoků.

Ukrajinské letectvo v noci vydalo řadu varování před hrozbou ruských vzdušných útoků. Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila mezitím Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 47 lidí je zraněných.

Všichni mrtví jsou podle služby pro mimořádné situace z kyjevské Darnycké čtvrti, kde se kvůli ruskému vzdušnému útoku zřítil výškový obytný dům. „Psychologické pomoci se dostalo 398 lidem,“ uvedla dále DSNS.

Rusko v noci na čtvrtek podle ukrajinského letectva zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů a desítkami střel různého typu, přičemž většinu z nich sestřelila protivzdušná obrana. Na více než dvou desítkách míst v zemi ale ukrajinské úřady zaznamenaly zásahy.

Dům v Kyjevě podle předběžných poznatků zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu Ch-101, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož byla zbraň vyrobena letos, což svědčí o tom, že Moskva obchází sankce a dováží potřebné součástky a vybavení pro výrobu raket. Zelenskyj proto vyzval zahraniční partnery ke zpřísnění sankcí vůči Rusku.

Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Andrij Sybiha. Zmíněné údery odsoudili mimo jiné představitelé Francie, Británie, Německa, Estonska, Lotyšska, Finska, Nizozemska, Moldavska nebo Slovenska.

Ministerstvo obrany v Moskvě ve čtvrtek podle ruské státní tiskové agentury TASS uvedlo, že ruská armáda v uplynulém dni podnikla „masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého doletu“ na podniky ukrajinského obranného průmyslu, vojenská letiště a na objekty palivové a dopravní infrastruktury využívané „v zájmu ukrajinské armády“.

