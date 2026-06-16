Ukrajina udeřila drony na Moskvu, zasáhla rafinerii. Letiště přerušila provoz

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  9:52aktualizováno  9:52
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Ruská protivzdušná obrana v noci na úterý zničila přibližně šedesát ukrajinských dronů směřujících na Moskvu, oznámil starosta metropole Sergej Sobjanin. Zasažen byl podle něj objekt v místní rafinerii, ale nikdo nebyl zraněn. Kvůli poplachu přerušila provoz čtyři moskevská letiště – Domodědovo, Žukovskij, Šeremetěvo a Vnukovo. Zásah moskevského ropného zařízení potvrdil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Tentokrát pocítila dosah ukrajinských zbraní dlouhého doletu i Moskevská oblast. Ropná rafinerie byla zasažena na vzdálenost 500 kilometrů,“ uvedl Zelenskyj s tím, že Rusko musí být donuceno k ukončení války.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v noci protivzdušná obrana zničila 172 ukrajinských dronů nad centrálním a jižním Ruskem a také nad okupovaným ukrajinským poloostrovem Krym.

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)
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V jihoruském Krasnodarském kraji vypukl v důsledku ukrajinského dronového útoku požár v ropném skladu Poltavskaja, oznámily tamní úřady. Na sociálních sítích se objevily dosud neověřené snímky velkého sloupu kouře.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi a zintenzivňuje útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Zasahuje zejména lokality spojené s ropným průmyslem.

Útoky už na mnoha místech vedly k problémům se zásobováním palivem, kromě toho v Rusku rostou ceny pohonných hmot.

Válka na Ukrajině

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