Ani psa to neprobudilo, tvrdí Rusům média o náletu dronů na Moskvu

Deník Kommersant na titulní straně zveřejnil reportáž svého kremelského zpravodaje, který s ironií sobě vlastní vylíčil, jak zaměstnance střediska Zotov v bývalé pekárně, kteří se shromáždili kvůli setkání s Putinem, neznepokojoval nálet, ale obava, aby kvůli náletu nezrušili schůzku s hlavou státu.

Dále se důraz kladl na Putinovo hodnocení, že moskevská protivzdušná obrana fungovala „uspokojivě“ a že nálet budou kriminalisté vyšetřovat jako válečný zločin. List Vedomosti také zdůraznil Putinovo vyjádření o náletu a citoval názor šéfredaktora portálu Bezpilotnaja aviacija, že „ruská protivzdušná obrana předvedla svou schopnost bojovat s cíli tohoto druhu dostatečně účinně“.

Moskovskij komsomolec si s ohledem na širší čtenářskou obec dovolil „varovnou“ předpověď veterána vojenské rozvědky, plukovníka v záloze Rustema Klupova, že v budoucnu může být hůř, nálety mohou být častější a přesnější. Na pozoru by se měli mít především lidé, kteří bydlí poblíž vojenských objektů. Ty však bude podle Klupova v první řadě chránit protivzdušná obrana, a tak nelze odhadnout, kde bude bezpečněji.

Moderátor televize První kanál uvedl, že náletu na metropoli se podle ministerstva obrany zúčastnilo osm dronů, z nichž tři „narazily do domů“. Nejasnosti ohledně počtu dronů objasnil počátečními zmatky na sociálních sítích, které opakovaly stejné záběry, a pak se podle něj objevily i falešné zprávy.

Následná reportáž vykreslila „obrázek událostí“ se zásahem protivzdušné obrany v hlavní roli. Protiraketová střela „roztrhala na kusy ukrajinský dron letící na hlavní město“ a také se ukázala zranitelnost útočných bezpilotních letadel vůči zásahu prostředků radioelektronického boje (REB), tvrdil reportér. Jeho slova provázely záběry na Atlasovu ulici, kde dron „zasáhl výškovou budovu“. Zda ji zasáhl zásluhou REB, zůstává nejasné, ironicky podotkla BBC.

Leitmotivem všech televizních rozhovorů s očitými svědky bylo tvrzení, že „vše je v pořádku“. „U nás panika, bohudík, nevypukla,“ řekla jedna z obyvatelek domu, jež si hned po náletu šla zdřímnout. „Ráno jsem se probudila a měla jsem stovku esemesek. Všichni propadají panice a já si říkám, co se vlastně stalo?“ dodala. „Nestojí za to propadat panice, vše dobře dopadne,“ přizvukoval v reportáži Prvního kanálu další očitý svědek.

Jeden z obyvatel domu na Leninské třídě, kde dron vletěl do bytu, na kameru hlásil, že to dokonce „ani psa neprobudilo“. A reportér tvrdil, že evakuaci obyvatel domu provázela humorná příhoda, kdy majitele bytu, do kterého vletěl dron, musela ochranka nejprve probudit. „Šli jsme spát dost pozdě, okolo třetí ráno, a tak jsme neslyšeli, co se stalo,“ potvrdila jeho slova žena z bytu.

Ve večerní reportáži televize Rossija 1 obyvatelka bytu, do kterého vletěl dron, řekla, že ji probudilo „klepání na dveře a zvonění“. Jinak nemohla nic říct: „Nic jsem neviděla, protože špatně vidím.“

Ačkoliv reportáž byla z velké části věnována třem místům v Moskvě, kde drony zasáhly obytné domy, zazněla také jména míst v okolí Moskvy, kde „našli trosky ukrajinských dronů“. A to i poblíž míst, kde žijí ruské elity. Tato místa nejprve vyjmenoval poslanec Alexandr Chinštejn z vládní strany Jednotné Rusko, nikdo další z oficiálních představitelů jej však nenásledoval.

Nezávislý portál Meduza tvrdí, že podle kremelských pokynů k náletu měla média citovat Chinštejnovo vyjádření výlučně v negativním světle.

A ve večerním vysílání televize NTV po „nejnovější zprávě“ o zničení všech osmi dronů zopakovala, že „děvčata, ke kterým oknem vletěl dron, se neprobudila ze spánku ani na vteřinku“. A to jí umožnilo udělat závěr, že „hlavním úkolem náletu byl psychologický útok“ a „cílem bylo vyvolat paniku“, což se však „Kyjevu nepodařilo“.