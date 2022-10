Putin vyslal k Ukrajině „jaderný“ vlak, základnu opustila i superponorka

Konrad Muzyka, obranný analytik působící v Polsku, uvedl, že vlak, který byl spatřen v centrální části Ruska, lze spojit s aktivitami 12. hlavního ředitelství ruského ministerstva obrany. Jde o pracoviště „zodpovědné za jadernou munici, její skladování, údržbu, přepravu a výdej jednotkám“, uvádí britský list The Times.

Z nezávislých zdrojů není možné ověřit, že vlak skutečně vyslalo 12. hlavní ředitelství. Také nejsou žádné důkazy o tom, že vlak skutečně transportuje nukleární zbraň nebo jaderný materiál.

Záběry zmíněného vlaku zveřejnil na sociální síti Telegram proruský kanál Rybar. Snímky ukazují obrněná vozidla různého typu, která jsou mnohdy modernější než výzbroj nasazená na Ukrajině.

Vysoce postavený zdroj z oblasti obrany uvedl, že pravděpodobnější demonstrace Putinova odhodlání použít jaderné zbraně by mohla přijít z moře.

NATO varovalo členské státy, že svou základnu za polárním kruhem opustila jaderná ponorka Belgorod, informoval italský deník La Repubblica. Belgorod je největší ponorkou na světě, po 30 letech stavby byla spuštěna na vodu letos v červenci.

Rusko tvrdí, že je schopná nést jaderné podmořské drony Poseidon, nazývané „zbraň Apokalypsy“. Údajně mohou vyvolat obrovské vlny „jaderného tsunami“, zaplavit přímořská města a učinit je na celá desetiletí neobyvatelnými.

Putin zatím blufuje, ale...

Putin považuje válku na Ukrajině za existenční bitvu mezi Ruskem a Západem, který chce podle něj Rusko zničit a získat kontrolu nad jeho rozsáhlými přírodními zdroji.

V tuto chvíli Putin s jadernou rétorikou blufuje, myslí si Jurij Fjodorov, vojenský odborník působící v Praze. „Ale je těžké předpokládat, co udělá za týden, za měsíc nebo až pochopí, že je válka prohraná,“ dodává analytik.

Žádný ruský představitel dosud nevyzval k úderu strategických jaderných zbraní, které by dokázaly zničit velká města, jako je Moskva, Washington nebo Londýn. Zatím Kreml hovoří pouze o taktických jaderných zbraních, které se používají na bojišti k „taktickým“ účelům a jsou mnohem méně ničivé.

V případě ruského jaderného úderu by Spojené státy jako dominantní světová supervelmoc v podstatě rozhodovaly o reakci Západu.

Americký prezident Joe Biden by mohl odpovědět vlastním jaderným úderem, který by znamenal riziko další eskalace. Další možností by byla reakce konvenčních sil, která by mohla Washington přímo zapojit do války s Moskvou.

Kreml: Taky si počkáme na příštího prezidenta

Rusko se nechce podílet na jaderné rétorice Západu a tamních mediálních organizací, komentoval v úterý Kreml mediální zprávy o tom, že se Rusko chystá demonstrovat svou ochotu použít jaderné zbraně v konfliktu s Ukrajinou.

Moskva prý od začátku konfliktu hledala cestu k diplomatickému řešení. „Speciální vojenská operace“ na Ukrajině neskončí, pokud Kyjev odmítne dialog. K jednání „je zapotřebí dvou stran“, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

„Budeme čekat buď na změnu postoje současného ukrajinského prezidenta, nebo vyčkáme až na příštího ukrajinského prezidenta, který změní tuto pozici v zájmu ukrajinského lidu,“ dodal Peskov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý podepsal nařízení, které znemožňuje diplomatická jednání ukrajinských představitelů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Už v pátek Zelenskyj sdělil, že Kyjev nebude jednat s Ruskem, dokud bude v jeho čele právě Putin.

Ukrajinský prezident to řekl krátce poté, co vládce Kremlu oznámil připojení čtyř Moskvou okupovaných ukrajinských regionů k Rusku a podepsal s jejich proruskými vůdci příslušné smlouvy.

Úterní nařízení ukrajinského prezidenta reaguje právě na tento pokus o anexi. Připojení obsazených ukrajinských území k Rusku schválil mezitím i ruský parlament.

Kyjev a Moskva už několik měsíců o příměří nejednají. Rusko se k jednání nestaví odmítavě, uvedl šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Podle Peskova ale nemají mírové rozhovory valné vyhlídky. Kyjev uvádí, že jednání nezavrhuje, ale odmítá ruská ultimáta.