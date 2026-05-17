Ukrajinské drony zaútočily na Moskevskou oblast, podle úřadů zemřeli tři lidé

  7:35
Při nočním útoku ukrajinských dronů v Moskvě a okolí zahynuli podle ruských úřadů tři lidé. Dalších 12 lidí utrpělo zranění, zejména při úderu poblíž moskevské rafinerie. Podle ministerstva obrany sestřelily ruské síly za noc více než 500 ukrajinských dronů. Ukrajina podle médií informovala o útoku na Dnipro.
Protidronové jednotky v Moskvě (16. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Moskva má strach z dronů. (16. března 2026)
Následky ruského útoku na Záporoží (16. března 2026)
Moskevská oblast, která nezahrnuje samotnou Moskvu, čelila podle gubernátora Andreje Vorobjova rozsáhlému útoku dronů. Gubernátor uvedl, že kvůli útokům zahynula jedna žena a dva muži.

V Moskvě si útok vyžádal 12 zraněných, především dělníků v blízkosti rafinerie, uvedl starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. „Provoz rafinerie nebyl narušen. Poškozeny byly tři obytné domy,“ doplnil starosta.

Podle ruského ministerstva obrany se země stala terčem jednoho z nejmasivnějších ukrajinských útoků od začátku konfliktu. Ministerstvo doplnilo, že během noci bylo sestřeleno 556 ukrajinských dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že Ukrajina má právo zasáhnout ropná a vojenská zařízení v Rusku v reakci na útok, který si den předtím vyžádal nejméně 24 mrtvých v Kyjevě, připomíná agentura AFP.

Ruskojazyčný server BBC s odvoláním na ukrajinské úřady uvádí, že ruské síly zasáhly v noci na neděli Dnipro. Tři lidé při útoku utrpěli zranění.

