Ukrajinské drony zaútočily na Moskevskou oblast, podle úřadů zemřeli tři lidé

Moskevská oblast, která nezahrnuje samotnou Moskvu, čelila podle gubernátora Andreje Vorobjova rozsáhlému útoku dronů. Gubernátor uvedl, že kvůli útokům zahynula jedna žena a dva muži.
V Moskvě si útok vyžádal 12 zraněných, především dělníků v blízkosti rafinerie, uvedl starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. „Provoz rafinerie nebyl narušen. Poškozeny byly tři obytné domy,“ doplnil starosta.
Podle ruského ministerstva obrany se země stala terčem jednoho z nejmasivnějších ukrajinských útoků od začátku konfliktu. Ministerstvo doplnilo, že během noci bylo sestřeleno 556 ukrajinských dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že Ukrajina má právo zasáhnout ropná a vojenská zařízení v Rusku v reakci na útok, který si den předtím vyžádal nejméně 24 mrtvých v Kyjevě, připomíná agentura AFP.
Ruskojazyčný server BBC s odvoláním na ukrajinské úřady uvádí, že ruské síly zasáhly v noci na neděli Dnipro. Tři lidé při útoku utrpěli zranění.
|
15. prosince 2025