Rusové začali v Moskvě zatýkat v řadách armády, tvrdí ukrajinská rozvědka

V Moskvě začalo zatýkání v řadách armády, elitní jednotka ruské gardy míří do centra města. Na Twitteru to uvedla ukrajinská tajná služba, její tvrzení ale nelze z jiných zdrojů ověřit. Podle rozvědky jsou přísně kontrolovány i výjezdy z města. Podle ukrajinské tiskové agentury Unian do centra ruské metropole míří také policejní jednotky.