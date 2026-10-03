Tajné zpravodajské dokumenty z Německa, Litvy a Polska, stejně jako rozhovory s vysoce postavenými západními zpravodajskými představiteli, odhalily, že Oleg Levuškin cestoval do Německa s dalším agentem, aby provedl sabotážní misi.
Plán útoku podle zjištění deníků The Telegraph a Welt am Sonntag naplánoval Levuškin, jeho realizaci měl následně provést Andrej Karšakov.
Levuškin, který se na sociálních sítích prezentuje jako běžný občan s láskou pro motocyklové závody, měl v Německu působit jako „jednorázový agent“ GRU.
Podle německé rozvědky Levuškin prováděl 31. července průzkum v okolí letiště. Týden před útokem si na berlínském letišti pronajal vůz a odjel s ním na několik míst, kde se mohly podle vyšetřovatelů nacházet materiály určené k sabotáži.
Podle mediálních zpráv udržoval Levuškin po mnoho let kontakty s Denisem Smoljaninovem, který je považován za jednoho z organizátorů ruských sabotážních operací v Evropě. Velká Británie na něj loni uvalila sankce.
Zaměstnanec východoněmeckého letiště objevil 4. srpna pozdě večer dron poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Později se ukázalo, že bezpilotní stroj nesl výbušninu, rozbuška byla ale podle všeho vadná. Letiště po nálezu dronu přerušilo provoz.
Jiné nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s „neznámým letícím objektem“. Na konci srpna německá média uvedla, že policie našla v polovině srpna nedaleko letiště další dron.
Výbušnina, asi 1,8 kilogramu Semtexu, která byla při akci použita, se přepravila do Německa přes Bulharsko a Srbsko v tajných přihrádkách nákladní vozidla. Podle vyšetřovatelů mohl výbuch v případě úspěchu způsobit vážné poškození letištních zařízení, případně nějakého letadla.
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1. září 2026