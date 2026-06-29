Rusko může vést operaci proti NATO rok po konci války na Ukrajině, varují Nizozemci

Autor: ,
  16:34aktualizováno  16:34
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ruští vojenští kadeti pochodují při zkoušce na vojenskou přehlídku ke Dni...

Ruští vojenští kadeti pochodují při zkoušce na vojenskou přehlídku ke Dni vítězství v Petrohradu. (29. dubna 2026) | foto: ANATOLY MALTSEV / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...
Ruský prezident Vladimir Putin na kongresu Jednotného Ruska. (28. června 2026)
Lídryně lidovců (VVD) Dilan Yeşilgözová (29. října 2025)
Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...
21 fotografií
Rusko by mohlo již rok po konci války na Ukrajině zahájit omezenou vojenskou operaci proti některé ze členských zemí NATO, uvedlo nizozemské ministerstvo obrany. Ve výročním strategickém dokumentu k obranné politice ministerstvo uvedlo, že se Evropa nachází ve stavu mezi válkou a mírem. V návaznosti také přislíbilo posílit nizozemské investice do obrany, zejména do bezpilotních strojů, jako jsou drony.

„Nizozemské zpravodajské služby odhadují, že se Rusko připravuje na dlouhodobou konfrontaci s Evropou,“ stojí ve zprávě ministerstva. „V nejhorším případě by mohlo dojít k omezené válce proti členům NATO do jednoho roku od ukončení ruské války na Ukrajině,“ dodali představitelé nizozemského resortu obrany.

Varování Nizozemska přichází v době, kdy se představitelé členských zemí Severoatlantické aliance připravují na summit v tureckém hlavním městě Ankaře, který se bude konat 7. a 8. července. Jedním z hlavních bodů programu bude podle AFP právě potenciální hrozba představovaná Moskvou.

Šéf NATO Mark Rutte již dříve prohlásil, že Rusko by mohlo být připraveno použít vojenskou sílu proti NATO do pěti let. Aby ruské hrozbě dokázali Nizozemci čelit, stanovili si cíl, že do pěti let bude polovina jejich operačních kapacit bezpilotní.

K dosažení tohoto cíle hodlá nizozemská vláda zřídit speciální výzkumná zařízení zaměřená na konstrukci dronů schopných eliminovat jiné bezpilotní letouny.

„Otázkou je, zda budou Evropa a Nizozemsko včas dostatečně silné, aby ochránily naši svobodu, bezpečnost a způsob života,“ uvedla nizozemská ministryně obrany Dilan Yesilgozová. „To je odpovědnost každé generace, ale málokdy to bylo tak naléhavé,“ dodala.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.