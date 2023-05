(Ne)smrtelný pluk. Kreml zrušil oblíbený průvod, mohl by prozradit ztráty

Průvod s fotografiemi příbuzných, kteří bojovali a padli během druhé světové války během invaze nacistického Německa do Sovětského svazu, je v Rusku velmi oblíbenou událostí. Sovětský svaz měl jedny z největších ztrát vůbec, v Rusku tak byl snad v každé rodině někdo, kdo během takzvané Velké vlastenecké války zahynul.

Na oznámení Moskvy, že pochod se letos neuskuteční v tradiční podobě, proto někteří obyvatelé reagovali s nevírou a zklamáním. „Kamarádi vojáci, dostáváme spoustu dopisů s jedinou otázkou: proč nebude pochod Nesmrtelného pluku? Nemůžeme uvést přesné důvody tohoto rozhodnutí, zvlášť když s tím nemáme nic společného,“ napsali organizátoři jedné z plánovaných vzpomínkových akcí.

Kreml odůvodnil rozhodnutí obavami z „teroristické hrozby“. Podle jeho mluvčího bylo potřeba přijmout „bezpečnostní opatření“ proti možnému útoku. Letošní oslavy řada ruských měst výrazně redukovala, zrušení pochodu Nesmrtelného pluku je podle listu The New York Times ale nejvýraznější zásah.

Někteří Rusové takový důvod neuznávají. „Myslím si, že pochod by se měl uskutečnit. Je to připomínka všech, kteří za nás bojovali,“ řekl portálu The Moscow Times nejmenovaný mladý Rus. „Ano, současná situace není nejpříjemnější, ale tenkrát jsme bojovali s nacisty. Tak jako bojujeme s nacisty i teď.“

Moskva ospravedlňuje invazi na Ukrajinu údajnou přítomností „nacistů“ na Ukrajině. Ruská propaganda opakovaně využívala vzpomínkových akcí při příležitostech výročí významných událostí druhé světové války k vykreslení Ukrajiny a Západu jako staronové fašistické hrozby, která se údajně opětovně pokouší zničit Rusko. Ukrajina a Západ ruská tvrzení odmítají a poukazují na to, že pokud se někdo chová jako nacisté, je to právě Rusko.

U části Rusů ale obavy Kremlu z bezpečnostních rizik, která v současné situaci provázejí shromáždění většího počtu lidí, rezonují. „Kvůli speciální vojenské operaci je tu spousta ukrajinských uprchlíků. Kdo ví, co by mohli udělat? Děti, které se zúčastní průvodu Nesmrtelného pluku, by mohly být zraněny,“ řekla reportérovi The Moscow Times mladá Ruska.

Proč ve skutečnosti Moskva zrušila shromáždění?

Podle analytiků ale Kreml spíše používá hrozbu údajného útoku jako výmluvu. Zákaz akce reflektuje snahu ruských špiček zabránit tomu, aby ztratily kontrolu nad způsobem, jakým se v Rusku o válce na Ukrajině informuje. Masové shromáždění by mohli využít odpůrci invaze, aby ukázali svoji nespokojenost s kroky Moskvy na Ukrajině.

Lidé by též mohli přinést fotky těch, kteří na Ukrajině padli. Ruské úřady skrývají údaje o zabitých ruských vojácích, veřejná ukázka vysokých ztrát ruské armády by tudíž tuto snahu podkopala. Navíc by příbuzní padlých mohli novinářům sdělit informace, který si Moskva přeje držet pod pokličkou.

„Lidé nebudou vycházet s portréty svých pradědů,“ napsala ruská politická aktivistka Elvira Vicharevová. „Lidé přijdou s portréty svých otců, synů a bratrů. Pluk se neukáže jako ‚nesmrtelný‘, ale velmi smrtelný. A rozměry toho budou velmi viditelné.“

Někteří Rusové si myslí, že důvody Moskvy jsou ještě prozaičtější. „Vláda utrácí peníze na jiné věci, takže se zřejmě rozhodli snížit celkové náklady.“

Ačkoliv Rusko zrušilo průvody, jistou formu vzpomínkové akce připouští. Ruští představitelé vyzvali občany, ať umístí fotografie svých padlých příbuzných na sociální sítě, oblečení či auta.

Některé pochody ale Rusové uspořádali. Ne však v Rusku, ale v zahraničí. Padlé si též připomínali v budovách ruských škol.