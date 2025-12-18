Rusko může být za několik let silnější než my, varuje šéf NATO Rutte

Rusko by za několik let mohlo být silnější než Severoatlantická aliance, pokud členské státy NATO nesplní závazek vydávat na obranu alespoň pět procent HDP. Generální tajemník NATO Mark Rutte to ve středu řekl v rozhovoru s BBC. Dodal, že závazek přijatý letos v červnu je největším úspěchem zahraniční politiky amerického prezidenta USA Donalda Trumpa.
„Nyní jsme silnější, ale pokud nesplníme haagské závazky (o výdajích na obranu), tak za několik let zjistíme, že jsme slabší než Rusové, což je mimořádně nebezpečné,“ řekl Rutte v rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC Radio 4, o němž britská stanice informovala na svém webu.

Členové NATO se na červnovém summitu v Haagu, do značné míry pod Trumpovým tlakem, zavázali zvýšit vojenské a související výdaje do roku 2035 na pět procent hrubého domácího produktu, mimo jiné kvůli „dlouhodobé hrozbě ze strany Ruska“ a kvůli terorismu.

Rutte už dříve varoval, že Rusko by mohlo do pěti let zaútočit na některou z členských zemí NATO. Ruský prezident Vladimir Putin to ve středu znovu odmítl a označil to za „lži, hysterii a blábol“.

Podobně ruští představitelé reagovali na obavy Západu, že Moskva chystá invazi na Ukrajinu, ještě v únoru 2022 krátce předtím, než ruská vojska na Putinův rozkaz vpadla do sousední země.

Rutte se v rozhovoru vyjádřil také k Putinovu prohlášení, že selžou-li mírové rozhovory, dosáhne Rusko „osvobození svých historických území“ vojenskou cestou. Rutte označil za „šílenství“, že Putinova snaha realizovat „historickou představu o znovunabytí vlivu na Ukrajině“ nebo v celém postsovětském prostoru již způsobila smrt nebo zranění 1,1 milionu Rusů.

Šéf NATO se vyjádřil i k výsledkům nedávného summitu v Berlíně, kde ukrajinská, americká a evropská delegace jednaly o poskytnutí robustních bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Rutte řekl, že evropské mnohonárodní síly budou mít za úkol „pomáhat s obnovou ukrajinských sil, zajišťovat bezpečnost ukrajinského vzdušného prostoru a udržovat bezpečnost námořní dopravy“.

„Rusko to uvidí – a když tam budou bezpečnostní záruky – nikdy se už nepokusí na Ukrajinu zaútočit, protože naše reakce bude drtivá. A právě o tom diskutujeme,“ řekl Rutte v rozhovoru.

Ruská ekonomika funguje už více než tři roky ve válečných podmínkách její továrny chrlí čím dál více dronů, raket a dělostřeleckých granátů. Podle nedávné zprávy kielského Institutu pro světové hospodářství (IfW) Rusko každý měsíc vyrobí zhruba 550 bojových vozidel pěchoty, 150 tanků, 120 dronů typu Lancet a více než 50 dělostřeleckých zbraní.

Británie a většina jejích spojenců v Alianci se takovému tempu zbrojení ani zdaleka neblíží a vyrovnat se mu by podle analytiků trvalo západoevropským zbrojovkám řadu let, upozornila BBC.

