„Nyní jsme silnější, ale pokud nesplníme haagské závazky (o výdajích na obranu), tak za několik let zjistíme, že jsme slabší než Rusové, což je mimořádně nebezpečné,“ řekl Rutte v rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC Radio 4, o němž britská stanice informovala na svém webu.
Členové NATO se na červnovém summitu v Haagu, do značné míry pod Trumpovým tlakem, zavázali zvýšit vojenské a související výdaje do roku 2035 na pět procent hrubého domácího produktu, mimo jiné kvůli „dlouhodobé hrozbě ze strany Ruska“ a kvůli terorismu.
Rutte už dříve varoval, že Rusko by mohlo do pěti let zaútočit na některou z členských zemí NATO. Ruský prezident Vladimir Putin to ve středu znovu odmítl a označil to za „lži, hysterii a blábol“.
Podobně ruští představitelé reagovali na obavy Západu, že Moskva chystá invazi na Ukrajinu, ještě v únoru 2022 krátce předtím, než ruská vojska na Putinův rozkaz vpadla do sousední země.
Rutte se v rozhovoru vyjádřil také k Putinovu prohlášení, že selžou-li mírové rozhovory, dosáhne Rusko „osvobození svých historických území“ vojenskou cestou. Rutte označil za „šílenství“, že Putinova snaha realizovat „historickou představu o znovunabytí vlivu na Ukrajině“ nebo v celém postsovětském prostoru již způsobila smrt nebo zranění 1,1 milionu Rusů.
Šéf NATO se vyjádřil i k výsledkům nedávného summitu v Berlíně, kde ukrajinská, americká a evropská delegace jednaly o poskytnutí robustních bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Rutte řekl, že evropské mnohonárodní síly budou mít za úkol „pomáhat s obnovou ukrajinských sil, zajišťovat bezpečnost ukrajinského vzdušného prostoru a udržovat bezpečnost námořní dopravy“.
„Rusko to uvidí – a když tam budou bezpečnostní záruky – nikdy se už nepokusí na Ukrajinu zaútočit, protože naše reakce bude drtivá. A právě o tom diskutujeme,“ řekl Rutte v rozhovoru.
Ruská ekonomika funguje už více než tři roky ve válečných podmínkách její továrny chrlí čím dál více dronů, raket a dělostřeleckých granátů. Podle nedávné zprávy kielského Institutu pro světové hospodářství (IfW) Rusko každý měsíc vyrobí zhruba 550 bojových vozidel pěchoty, 150 tanků, 120 dronů typu Lancet a více než 50 dělostřeleckých zbraní.
Británie a většina jejích spojenců v Alianci se takovému tempu zbrojení ani zdaleka neblíží a vyrovnat se mu by podle analytiků trvalo západoevropským zbrojovkám řadu let, upozornila BBC.