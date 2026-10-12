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Útok Ruska by byl marný, řekl americký velitel NATO. Představil teorii vítězství

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  14:51aktualizováno  14:51
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Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich hovoří na...

Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich hovoří na bezpečnostním fóru ve Varšavě. (12. října 2026) | foto: Aleksandra SzmigielReuters

Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich hovoří na...
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Jakýkoliv útok Ruska na člena NATO by byl zcela marný. V pondělí to uvedl nejvyšší vojenský velitel NATO v Evropě Alexus Grynkewich, který na bezpečnostní konferenci ve Varšavě představil svou takzvanou teorii vítězství. NATO je podle Grynkewiche odhodláno se bránit, bojovat a znemožnit nepříteli dosáhnout svých cílů.

„Pokud bude někdo natolik pošetilý, že na nás zaútočí, budeme bojovat. Útok zastavíme a znemožníme jim dosáhnout jejich cílů, ať už budou jakékoliv,“ řekl Grynkewich.

„Stručně řečeno, zajistíme, aby se jakýkoliv útok proti kterémukoliv spojenci ukázal jako naprosto marný,“ dodal.

Grynkewich hovořil v době rostoucího napětí mezi evropskými zeměmi a Ruskem. Evropské vlády viní Moskvu, že stupňuje kampaň sabotáží, narušování vzdušného prostoru drony a kybernetických útoků proti evropským zemím. Rusko naopak v září varovalo, že použije jaderné zbraně, pokud se NATO pokusí uvalit blokádu na Kaliningradskou oblast, exklávu vklíněnou mezi Polsko a Litvu.

Grynkewich ve svém projevu na bezpečnostním fóru ve Varšavě výslovně Rusko nejmenoval, jeho vzkaz však zjevně mířil do Moskvy, uvádí agentura Reuters.

Generál dal rovněž na srozuměnou, že v případě potřeby bude reakce NATO zahrnovat rozsáhlou odvetu, která zasáhne daleko za hranice oblasti, jež by se stala terčem útoku.

„Pokud se protivník rozhodne v útoku pokračovat nebo nasadit zálohy, rozbijeme jeho válečný systém použitý proti nám,“ uvedl s tím, že na mysli má „nejen samotné útočící síly, ale také vše, co je podporuje, zajišťuje jejich fungování a řídí je“.

Strategická koncepce NATO z roku 2022 označuje Rusko za nejvýznamnější hrozbu pro bezpečnost Aliance.

Přestože základní principy vedení války NATO jsou známé, otevřená komunikace o nich je vzácná, připomněla dříve agentura Bloomberg. Cílem Grynkewichovy iniciativy je podle ní ujistit veřejnost o připravenosti Aliance a zároveň konkrétněji ukázat, co stojí za zvýšenými výdaji na obranu.

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