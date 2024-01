Rusové se bojí nedostatku benzinu, oprava rafinerie po „incidentu“ se protáhne

„Společnost posuzuje technická řešení obnovy, vyhodnocuje možnosti rychlého obnovení zařízení; to určí, jak dlouho to bude trvat. Bude to minimálně jeden až jeden a půl měsíce,“ citovala agentura TASS Novaka. Rafinerie Norsi se nachází poblíž města Nižnij Novgorod, asi 430 kilometrů východně od Moskvy.

Podle zdrojů z odvětví zůstává mimo provoz jeden ze dvou katalytických krakerů, což naznačuje, že oprava by mohla trvat až do konce března, napsala agentura Reuters. Katalytické krakery v petrochemických rafinériích slouží ke katalytickému krakování těžkých uhlovodíkových sloučenin na lehčí frakce, jako jsou benzín a oleje.

Na počátku ledna došlo v závodě podle zdrojů ke dvěma incidentům. Rafinerie může obvykle zpracovat přibližně 17 milionů tun ropy ročně (340 tisíc barelů denně).

Ruský ropný a rafinérský průmysl postihlo tento měsíc několik incidentů, včetně požárů. Vedlo to ke snížení rafinérské a exportní kapacity a přispělo k nejistotě na světovém trhu s ropou, kterým již otřásly útoky na lodní dopravu v Rudém moři.