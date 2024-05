Autobus s dvacítkou lidí se v Petrohradě vřítil na most a spadl do řeky

Autobus, v němž cestovalo patnáct až dvacet lidí, jel po ulici podél řeky, ale na křižovatce odbočil ostře na most, kde narazil do jednoho auta, načež prorazil mostní bariéru a zřítil se do řeky. Tam se potopil a vidět z něj byla jen střecha.

Skrz ní pak záchranáři vyprošťovali lidi z autobusu a v člunech je odváželi na břeh. Záchranná operace už skončila. Policie řidiče autobusu zadržela.

Fontanka uvádí, že ze šesti lidí odvezených do nemocnice jsou čtyři v kritickém stavu a lékaři bojují o jejich život.

„Řidič autobusu společnosti Taxi při odbočování z ulice Bolšaja Morskaja na Potselujevově mostě nezvládl řízení, autobus se otočil, prorazil plot a spadl do vody. Všem obětem bude poskytnuta nezbytná pomoc,“ uvedla policie.