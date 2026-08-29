Rusko nelze démonizovat ani vytlačovat z Evropy, říká Fico. Zkritizoval Ukrajinu

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  14:22
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Slovenský premiér Robert Fico během projevu na oslavách 82. výročí Slovenského...

Slovenský premiér Robert Fico během projevu na oslavách 82. výročí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici (29. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Zleva slovenský ministr obrany Robert Kaliňák, slovenský premiér Robert Fico,...
Slovenský premiér Robert Fico během projevu na oslavách 82. výročí Slovenského...
Slovenský premiér Robert Fico během oslav 82. výročí Slovenského národního...
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Slovenský premiér Robert Fico prohlásil, že Rusko nelze démonizovat ani vytlačovat z Evropy. Na oslavách 82. výročí začátku Slovenského národního povstání v Banské Bystrici uvedl, že každý stát musí respektovat bezpečnostní zájmy ostatních. Rusko je podle něj třeba kritizovat za chyby. A zkritizoval Ukrajinu kvůli plánovanému národnímu památníku.

Podle něj je Evropská unie mírovým projektem, a nikoliv prostředkem boje proti Rusku. „Evropská unie nepotřebuje více zbraní a rusofobii. Evropská unie potřebuje více diplomacie a konkrétní plány, jak pomoci ekonomice,“ řekl Fico, který dodávky zbraní bránící se zemi označuje za podporu války. Jeho současná vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Kyjev se ruské vojenské invazi brání od února 2022.

Předseda slovenské vlády pak v kritice přístupu EU k válce na Ukrajině pokračoval v rozhlasovém diskusním pořadu veřejnoprávní stanice STVR. „Pokud chceme mír a bezpečnost v Evropě, to lze dosáhnout jen s Ruskem. Je obrovskou strategickou chybou Evropské unie, co momentálně dělá, pokud jde o podporu války na Ukrajině,“ řekl Fico, který se během přetrvávajícího konfliktu na Ukrajině, na rozdíl od řady evropských státníků, opakovaně setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

V proslovu na oslavách SNP, což bylo ozbrojené protifašistické vystoupení za druhé světové války, Fico také kritizoval Ukrajinu ohledně budování takzvaného panteonu, jehož součástí mají být podle dřívějších informací médií také příslušníci Ukrajinské povstalecké armády (UPA).

Ta mimo jiné nese odpovědnost za masové vraždy Poláků a Židů na území dnešní západní Ukrajiny během německé okupace za druhé světové války.

„Když se buduje národní paměť, tak se stěží buduje tak, že se vytváří panteon lidí, které nelze odstřihnout od fašistické ideologie. Neumíte tyto lidi ostřihnout od toho, že byli součástí holokaustu, že vyvražďovali tisíce polských a jiných civilistů. Nemůžete vytáhnout banderovce udělat z nich hrdiny jen proto, že bojovali za národní nezávislost. Je nebezpečné, když se zaměňuje role obětí a role pachatelů,“ řekl Fico.

Značnou část svého projevu na oslavách výročí SNP ministerský předseda věnoval kritice slovenské opozice. Zhruba rok před plánovanými parlamentními volbami na Slovensku Fico tvrdil, že politická alternativa pohrdá Slovenskem.

Opoziční strany dříve během dne tvrdily, že Ficova vládní koalice například popírá hodnoty, za které bojovali hrdinové v SNP.

Do SNP se po jeho vypuknutí v srpnu 1944 zapojili bojovníci mnoha zemí včetně Čechů. Povstání nakonec skončilo jeho potlačením. Slovensku, které bylo za války spjato s nacistickým Německem, ale pomohlo zařadit se mezi členy vítězné protinacistické koalice.

Povstáním byly také položeny základy k poválečné obnově společného státu Čechů a Slováků. Výročí zahájení SNP si země připomíná státním svátkem.

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