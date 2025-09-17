Od roku 2020, kdy Marsalek uprchl z Německa, existují o jeho životě pouze útržkovité informace. Nyní společná investigativní práce německého týdeníku Der Spiegel, německé veřejnoprávní stanice ZDF, investigativního projektu Frontline americké stanice PBS, nezávislého ruského portálu The Insider a rakouského deníku Der Standard dokazuje, že Marsalek žije v Rusku s falešnou identitou a úzkými vazbami na režim Vladimira Putina.
Jeden z nejhledanějších mužů Evropy působil uvolněně, když se odpoledne 1. července procházel po náměstí Trubnaja v centru Moskvy. Na límci svého bílého trička má zastrčené sluneční brýle. Drží se za ruku se svou přítelkyní. Zdá se, že Taťjana a Jan jsou milý pár, začíná svůj investigativní text týdeník Der Spiegel.
Taťjana je bývalá tlumočnice do turečtiny, zatímco Marsalek je už pět let na útěku a je na něj vydán mezinárodní zatykač. Rakouský manažer s českými kořeny zmizel poté, co německá finanční společnost Wirecard v červnu 2020 oznámila, že z bankovních účtů správců jejího majetku zmizely přes dvě miliardy dolarů (asi 45 miliard korun). Téměř šest tisíc zaměstnanců přišlo o práci. Jedná se o jeden z největších podvodů v historii Spolkové republiky Německo.
Vyšetřovatelé a zpravodajci několika západních zemí Marsaleka kromě finančního podvodu podezřívají také ze špionáže pro Rusko, které se podle zjištění věnoval téměř deset let. Marsalek se však dobře maskuje četnými identitami, skutečnými i falešnými pasy. Zdá se, že je pro evropské vyšetřovatele, státní zástupce a zpravodajské služby nedosažitelný.
Marsalekovou nejnovější identitou je podle investigativy Alexandr Nelidov, který je ve službách ruské tajné služby FSB. Je to jedna z nejméně šesti identit, jež Marsalek už podle novinářů použil při svém útěku před zákonem. Pod tímto jménem dokonce vojensky působil na Ukrajině, zakládal firmy v Moskvě a volně se pohyboval po Rusku, nebo se v Moskvě projížděl na elektrické koloběžce.
První úřední záznamy o Nelidovovi pocházejí z června 2023, podle údajů v pasu měl jako Ukrajinec v rámci anexe Donbasu získat ruské občanství. Rešerše však ukázala, že na Ukrajině nikdy osoba jménem Nelidov neexistovala a na jeho moskevské adrese žije starší žena. Mezi lednem a listopadem 2024 bylo mobilní číslo Nelidova alias Marsaleka více než 300krát lokalizováno v okolí ústředí tajné služby na náměstí Lubjanka.
Válku prodával jako „lidské safari“
Fotografie, které má k dispozici deník Der Standard, navíc ukazují Marsaleka několikrát v blízkosti sídla FSB – pravděpodobně na cestě do práce. Uniklé údaje, jež analyzoval tým investigativních novinářů, dokládají další cesty Marsaleka pod falešnou identitou. Nejméně pětkrát podle nich cestoval na Ruskem anektovaný ukrajinský poloostrov Krym.
Další fotografie, na nichž je Marsalek ve vojenské uniformě s ruským válečným symbolem „Z“, navíc naznačují možné nasazení v bojích na Ukrajině. „Zatím není jasné, jak přesně jeho ‚operace‘ na Ukrajině vypadaly, ale zdá se, že se staral o jejich dokumentaci – dvakrát ho doprovázel ruský fotograf Sergej Bermenťjev, známý svými portréty nejrůznějších celebrit,“ píše The Insider, jenž také zmiňuje, že je Marsalek „závislý na adrenalinu“ a že se v Libyi dokonce pokusil zorganizovat „lidské safari“.
To v praxi vypadalo tak, že Marsalek za velké peníze prodával přístup ke kamerám připevněným na hrudi wagnerovců těm, kteří chtěli zažít intenzivní zážitek z účasti ve válce. A nakonec našel cestu, jak se osobně účastnit „lidského safari“ na Ukrajině.
Marsalekova nynější přítelkyně Taťjana Spiridonovová podle investigativních novinářů také pracuje pro FSB, ač oficiální profesí je překladatelka. Spiridonovové vazby na ruský stát potvrzují také uniklé údaje z moskevské administrativní databáze – v jejím profilu je uvedeno, že několik let měla diplomatický pas a tím i bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné.
Společně prostřednictvím kontaktní osoby získali Marsalek a Spiridonovová chytré telefony tří vysoce postavených úředníků rakouského ministerstva vnitra, které přes Istanbul dostali do Moskvy, což dokládají získané konverzace a uniklé letecké a mobilní údaje z Ruska.
Jejich vztah i profesní spolupráci dokazují letové informace a rezervace letenek, jež lze najít v uniklých cestovních databázích. Spiridonovou občas podle nich doprovází muž jménem Alexandr Nelidov.
Podle investigativy nyní Marsalek v Moskvě nežije v přepychu, na nějž byl dříve zvyklý. Avšak zatím nebyl dopaden. Německé úřady na něj vydaly zatykač a požádaly Moskvu o právní pomoc. Ruské úřady oficiálně popírají, že by věděly o jeho pobytu. I když se na veřejnost dostává stále více informací o Marsalekově novém životě v Rusku, zůstává mnoho otevřených otázek, například kam mohl Marsalek převést miliony eur ze společnosti Wirecard.
Jan Marsalek se narodil v roce 1980 v Klosterneuburgu, malém městě nedaleko Vídně. Jeho děd Hans Maršálek byl etnickým Čechem v Rakousku, komunistou a členem odboje za druhé světové války, který přežil uvěznění v koncentračním táboře. Hans Maršálek později položil základy poválečné rakouské zpravodajské služby a obdržel nejvyšší vyznamenání za služby státu, napsal v roce 2023 deník The Wall Street Journal.