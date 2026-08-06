První z ruských útoků podle Karabanova zasáhl v Balakliji rodinný dům, v němž zemřela žena. Dům poničil požár a záchranné týmy pracují na odklízení trosek, uvedl Karabanov na telegramu. Druhý útok podle něho v jiném domě zabil muže a ženu.
Další ukrajinské regiony informují o zraněných při ruských útocích. Například v městě Sumy zranily útoky naváděnými leteckými pumami 13 lidí, uvedl server RBK-Ukrajina.
Ukrajina útok oplatila, na rusko vyslala přes 600 dronů
Gubernátor Jaroslavské oblasti Michail Jevrajev mezitím podle stanice BBC uvedl, že na jím spravovaný region v noci útočilo 88 dronů, což označil za dosud nejmasivnější vzdušný úder na oblast. Při útoku podle Jevrajeva nebyl nikdo zraněn a úřady evidují určité škody na domech či autech. Telegramový kanál Astra ale uvádí, že hoří ropná rafinerie v Jaroslavli, napsala BBC.
Podle gubernátora Tverské oblasti Vitalije Koroljova padající trosky dronu lehce poškodily fasádu logistického komplexu ruské společnosti Wildberries a nikdo nebyl zraněn. Incident je nejnovějším z řady ukrajinských útoků zaměřených na zařízení firmy Wildberries, uvedla agentura Reuters, podle níž se od 18. července stalo terčem útoků nejméně 20 skladů vlastněných společností.
Gubernátor Kurské oblasti Alexandr Chinštejn už dříve informoval o jednom mrtvém a šesti zraněných při středečním ukrajinskému útoku v obci Kozyrjovka.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací zejména na ukrajinské straně.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací zejména na ukrajinské straně.