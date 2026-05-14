Rusko má novou ombudsmanku. Lovila pedofily, Ukrajinci ji viní z únosu dětí

  18:38
Státní duma, dolní komora ruského parlamentu jmenovala novou ombudsmanku. Policejní generálku Taťjanu Moskalkovovou vystřídala ve funkci dosavadní poslankyně menší prokremelské strany Spravedlivé Rusko Jana Lantratovová. Ta se na počátku kariéry proslavila jako „lovkyně pedofilů“ na internetu a během války ji ukrajinská tajná služba SBU obvinila z násilného vyvezení dvou dětí z okupovaného Chersonu.
Bývalá ruská ombudsmanka Taťjana Moskalkovová předává funkci Janě Lantratovové. (14. května 2026) | foto: Profimedia.cz

„Přísahám, že budu bránit lidská práva a občanské svobody,“ prohlásila při svém čtvrtečním jmenování Lantratovová. Přísahala, že bude také svědomitě vykonávat svou funkci, řídit se ústavou, zákony, spravedlností a hlasem svědomí.

Od rozpoutání války proti Ukrajině úřady zesilují represe proti kritikům války a poměrů v zemi a umlčují veškeré hlasy nesouhlasu s režimem.

Pro jmenování Lantratovové, která v letech 2012 až 2018 působila v prezidentově radě pro lidská práva a později jeden čas také v prezidentské kanceláři, hlasovalo 301 poslanců. Proti byli čtyři, dva se zdrželi.

„Lantratovová je aktivní stoupenkyní konzervativního směru v ruské politice. Mimo jiné navrhovala zakázat ‚propagandu LGBT‘ ve videohrách, ‚ideologii‘ závodních čtyřkolek a bezplatné vzdělání pro děti cizinců. Psala také udání na nadaci Mír všem pomáhající duchovním, kteří se stavějí proti válce. Loni se stala spoluautorkou návrhu zákona o nových omezeních vůči Rusům odsouzeným v nepřítomnosti podle politických paragrafů,“ napsal BBC News.

Po osvobození Chersonu na podzim 2022 ukrajinští vyšetřovatelé nalezli v jednom dětském domově dokumenty s podpisy Lantratovové a také manželky předsedy Spravedlivého Ruska svědčící o tom, že do Ruska vyvezly desetiměsíční dívku a také dvouletého chlapce. Podle dokumentů se děti měly léčit v Rusku, ale podle vyšetřovatelů žádnou léčbu nepotřebovaly.

V Rusku má ombudsman formálně zaručovat poskytnutí státní ochrany práv a svobod občanů a také řešit jejich stížnosti. Od začátku války se také podílí na koordinaci výměny válečných zajatců a repatriaci těl zabitých vojáků.

Evropská unie, Spojené státy, Austrálie, Kanada a Japonsko zařadily Moskalkovovou na své sankční seznamy, mimo jiné kvůli popírání existence „filtračních táborů“ pro Ukrajince na okupovaných územích a za podíl na nezákonných deportacích ukrajinských dětí, připomněla BBC.

