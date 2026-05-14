„Přísahám, že budu bránit lidská práva a občanské svobody,“ prohlásila při svém čtvrtečním jmenování Lantratovová. Přísahala, že bude také svědomitě vykonávat svou funkci, řídit se ústavou, zákony, spravedlností a hlasem svědomí.
Od rozpoutání války proti Ukrajině úřady zesilují represe proti kritikům války a poměrů v zemi a umlčují veškeré hlasy nesouhlasu s režimem.
Pro jmenování Lantratovové, která v letech 2012 až 2018 působila v prezidentově radě pro lidská práva a později jeden čas také v prezidentské kanceláři, hlasovalo 301 poslanců. Proti byli čtyři, dva se zdrželi.
„Lantratovová je aktivní stoupenkyní konzervativního směru v ruské politice. Mimo jiné navrhovala zakázat ‚propagandu LGBT‘ ve videohrách, ‚ideologii‘ závodních čtyřkolek a bezplatné vzdělání pro děti cizinců. Psala také udání na nadaci Mír všem pomáhající duchovním, kteří se stavějí proti válce. Loni se stala spoluautorkou návrhu zákona o nových omezeních vůči Rusům odsouzeným v nepřítomnosti podle politických paragrafů,“ napsal BBC News.
Po osvobození Chersonu na podzim 2022 ukrajinští vyšetřovatelé nalezli v jednom dětském domově dokumenty s podpisy Lantratovové a také manželky předsedy Spravedlivého Ruska svědčící o tom, že do Ruska vyvezly desetiměsíční dívku a také dvouletého chlapce. Podle dokumentů se děti měly léčit v Rusku, ale podle vyšetřovatelů žádnou léčbu nepotřebovaly.
V Rusku má ombudsman formálně zaručovat poskytnutí státní ochrany práv a svobod občanů a také řešit jejich stížnosti. Od začátku války se také podílí na koordinaci výměny válečných zajatců a repatriaci těl zabitých vojáků.
Evropská unie, Spojené státy, Austrálie, Kanada a Japonsko zařadily Moskalkovovou na své sankční seznamy, mimo jiné kvůli popírání existence „filtračních táborů“ pro Ukrajince na okupovaných územích a za podíl na nezákonných deportacích ukrajinských dětí, připomněla BBC.