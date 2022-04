Šéfredaktora ruského listu Novaja Gazeta Muratova polili ve vlaku barvou

„Muratove, to máš za naše chlapce,“ řekl prý neznámý muž. Incident zdržel odjezd vlaku asi o půl hodiny. List Kommersant připomněl, že Novaja gazeta musela po dvojí výstraze od úřadů pozastavit své vycházení v papírové podobě i na internetu, a to až do „ukončení speciální operace na území Ukrajiny“.

Tak Rusko oficiálně nazývá válku, kterou proti sousední zemi rozpoutal před 43 dny. Novaja gazeta v předvečer války varovala, že její první obětí se stanou pozůstatky svobody v Rusku.



V minulosti v zemi došlo k několika útokům na odpůrce režimu barvou či chemikáliemi, které jim útočníci chrstli do tváře.

Nyní vězněný opoziční vůdce Alexej Navalnyj na jaře 2017 podstoupil ve španělské Barceloně operaci pravého oka a následující měsíce se zotavoval z útoku barvivem, které se v Rusku používá i jako antiseptikum. Látka mu oko poleptala. Před operací na oko z 80 procent neviděl.