Nastal konečný pád Donbasu? Ruská vojska ovládla zbývající klíčové bašty

Autor: ,
  18:55aktualizováno  18:55
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ruská vojska úplně okupují města Pokrovsk a Myrnohrad na východě Ukrajiny, uvedl ve čtvrtek podle agentury Unian Roman Pohorilyj, spoluzakladatel a analytik projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě.
Ukrajinské dělostřelectvo na pokrovské frontě (20. listopadu 2025)

Ukrajinské dělostřelectvo na pokrovské frontě (20. listopadu 2025) | foto: StringerReuters

Ukrajinští vojáci jedou na čtyřkolce poblíž města Pokrovsk (31. března 2026)
Lozova. Bleší trh na blátivém plácku u rozbombardovaného nádraží (8. března...
Lozova. Brusírna nožů u rozbombardovaného nádraží (8. března 2026)
Lozova. Trh na blátivém plácku u rozbombardovaného nádraží (8. března 2026)
21 fotografií

„Pokrovsk a Myrnohrad jsou okupovány. Nepřítel tam aktivně přesouvá své síly,“ řekl Pohorilyj. Dobytá města podle něj poslouží Rusům k dalším útokům do té části Donbasu, kterou ještě ovládá Ukrajina. Odhadl, že dalším cílem ruské ofenzívy by se mohlo stát město Dobropillja.

I mapy bojiště od DeepState nyní ukazují úplné ovládnutí obou měst Rusy, i když ještě 17. května označovaly severovýchodní okraje Pokrovska za šedou zónu, zemi nikoho, kterou plně neovládá ani jedna strana, píše Unian.

Agentura připomněla, že ukrajinské síly naopak nedávno „vyčistily“ od ruských sil obec Stepnohirsk v Záporožské oblasti na jihovýchodě země a podle expertů přebírají taktickou iniciativu i na dalších úsecích bojiště.

Moskva dříve opakovaně oznámila dobytí Pokrovska, Kupjanska i dalších míst. Ukrajina to nicméně popírala a vojáky u Kupjanska dokonce navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk déle než půldruhého roku.

Pokrovsk býval dříve důležitým centrem zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi na Donbasu. Dobytí Pokrovska a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů severovýchodně, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá: Slovjansku a Kramatorsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nastal konečný pád Donbasu? Ruská vojska ovládla zbývající klíčové bašty

Ukrajinské dělostřelectvo na pokrovské frontě (20. listopadu 2025)

Přijetí podezřelého na ebolu kritizuje opět Okamura. USA samy zpřísnily pravidla, píše

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze...

Všechny aktivisty mířící do Pásma Gazy Izrael deportoval, Turecko vyslalo letadla

Lodě Global Sumud Flotilla odplouvají směrem k Pásmu Gazy z tureckého přístavu...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Komentář

S magory ve vládě, díl 2. Ben Gvir předvedl, že malé radikální strany nelze mít pod kontrolou

Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir

Segaert dokonale převezl peloton. Útokem těsně před cílem získal životní vítězství

Alec Segaert vítězí ve 12. etapě Gira.

Sudetský sjezd: Otce by zklamal ten hněv, řekl Winton při pietě. Dorazili i odpůrci

Pietní akce k uctění památky obětí holokaustu na 5. nástupišti brněnského...

Moravec spustil nový projekt. Ve stejný čas jako ČT nasadí debaty, řekl i prvního hosta

Moderátor Václav Moravec (20. října 2022)

Bavorské strany podpořily sudetský sjezd v Brně, AfD žádá zrušení dekretů

Bavorský zemský sněm (21. května 2026)

Výjimečný večer v dlani. Minikabelky, které působí jako trojrozměrné ornamenty

Linda Evangelista

Kinžaly, ponorky... Rusové na závěr cvičení předvedli strategické jaderné zbraně

Ruské válečné lodě a jaderná ponorka se účastní cvičení jaderných sil na...

Finové zůstávají stoprocentní, Lotyše smetli sedmi góly. Večer hrají Švýcaři

Fin Aatu Raty slaví gól během zápasu proti Lotyšsku

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.