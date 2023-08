Vězni v Rusku nesmí používat určitá slova, jinak přijde trest. Neví ale jaká

Navalnyj byl dozorci potrestán za slovo „střecha“. Když žádal od vedení věznice vysvětlení, sdělili mu, že slova „střecha“ a „chata“ jsou součástí „sborníku slangových výrazů používaných zločineckými živly“.

Seznam takových slov dostalo nápravné zařízení ještě v roce 1983 od sovětského ministerstva vnitra. A od těch dob zůstává utajený.

„Představte si, že zítra v televizi oznámí, že od pondělka mají všichni zakázáno používat slova používaná čučundriky. Kdo jsou čučundrikové a jaká slova používají – to je tajné, ale za porušení zákazu je pokuta. Zní to jako blbost, ale to je realita, ve které žijí a vy také,“ uvedl Navalnyj na sociální síti.

Navalnyj se nejprve obrátil na okresní soud. Po odmítnutí podal žalobu k nejvyššímu soud. Jednání se má konat 23. srpna, napsala Meduza.

Připomněla, že Navalnyj je za mřížemi od začátku roku 2021. Poslední rok strávil ve vězeňském zařízení ve Vladimirské oblasti, kde jej ustavičně pod různými záminkami zavírají za trest na samotku.

Navalnému v současnosti hrozí odsouzení k dalším 20 letům za „vytvoření extremistické organizace“, tedy za Fond boje proti korupci. Rozsudek má být vynesen 4. srpna. Mezitím Navalného znovu zavřeli na samotku, už posedmnácté, dodal server působící z lotyšského exilu.