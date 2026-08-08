Dopady palivové krize. Rusům kvůli benzinu plnému síry odcházejí čínská auta

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  16:26aktualizováno  16:26
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Vůz Haval Jolion je vystaven na festivalu Dne Číny na centrálním náměstí ve...

Vůz Haval Jolion je vystaven na festivalu Dne Číny na centrálním náměstí ve Vladivostoku. (20. června 2026) | foto: Ilya Averyanov / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

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V Rusku kvůli nedostatku paliva přibývá poruch moderních čínských vozů. Řidiči po natankování levnějšího benzinu Euro 2 hlásí problémy s motory a palivovými systémy. Úřady jeho výrobu a dovoz povolily v reakci na ukrajinskou dronovou kampaň proti ruským rafineriím, která zemi uvrhla do palivové krize.

Problémy se týkají vozů značek Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda nebo Jetour. Jejich motory a palivové systémy počítají s kvalitnějším benzinem standardu Euro 5, zatímco Euro 2 obsahuje výrazně více síry. Její podíl může být podle webu The Moscow Times až padesátkrát vyšší než u benzinu Euro 5.

Používání tohoto paliva má za následek poruchy vstřikovačů, palivových čerpadel a zapalovacích svíček. Řidiči pak zaznamenávají chybová hlášení motoru, ztrátu výkonu, horší startování nebo vyšší spotřebu.

Do servisů kvůli tomu podle portálu Mash míří čím dál více vozů. Zatímco dříve řešili mechanici jeden až dva podobné případy týdně, nyní jich mají sedm až deset. Oprava stojí kolem 15 tisíc rublů (3 850 korun), v některých případech je ale nutné vyměnit celé drahé součástky.

Ruská vláda tento týden povolila výrobu a dovoz benzinu Euro 2, který v zemi zakázali v roce 2013. Palivo může obsahovat až 500 miligramů síry na kilogram a povolení platí do července 2027. Moskva krok zdůvodnila snahou zajistit stabilní dodávky na domácí trh a zabránit možnému nedostatku. Výjimka se týká také benzinu Euro 3 a Euro 4.

Kromě vysokého obsahu síry nemá Euro 2 stanovené limity pro aromatické uhlovodíky včetně benzenu. Povoleno je také použití monomethylanilinu (MMA), přísady zvyšující oktanové číslo, kterou většina zemí zakazuje kvůli její toxicitě. Odborníci upozorňují, že síra může poškodit písty a válce, vstřikování, motorový olej, svíčky, ventily, vstřikovače i katalyzátor.

Ukrajina se brání ruské invazi pátým rokem, součástí války jsou vzdušné útoky z obou stran. Nálety v hloubi Ruska, zaměřené především na rafinérie, ropné terminály v přístavech, sklady paliv a další zařízení, vysvětluje Kyjev snahou snížit Rusku příjmy z vývozu ropy a ropných výrobků, které slouží k financování války proti Ukrajině.

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