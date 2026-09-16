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Volby ukážou podporu války, účastí přispějete k vítězství Ruska, řekl Putin

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  18:33aktualizováno  18:33
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Ruský prezident Vladimir Putin. (16. září 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin. (16. září 2026) | foto: Reuters

V Rusku probíhá kampaň před volbami do Státní dumy. (15. září 2026)
V Rusku probíhá kampaň před volbami do Státní dumy. (15. září 2026)
V Rusku probíhá kampaň před volbami do Státní dumy. (15. září 2026)
V Rusku probíhá kampaň před volbami do Státní dumy. (15. září 2026)
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Nadcházející volby ukáží, že miliony Rusů podporují armádu bojující ve válce proti Ukrajině a také semknutost Ruska, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin v podvečer v televizním projevu k národu. Šéf státu vyzval k co největší účasti v nadcházejícím hlasování. Účast ve volbách bude společným příspěvkem k vítězství Ruska, prohlásil.

V Rusku začne v pátek třídenní hlasování, ve kterém voliči zvolí 450 poslanců Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Souběžně se v mnoha regionech uskuteční volby do oblastních sněmů a místní volby. Politický systém v Rusku je přísně kontrolován a všeobecně se očekává, že vládnoucí strana Jednotné Rusko si udrží svou dominanci.

Půjde o první volby od Putinova rozkazu ke vpádu ruských vojsk do sousední země v únoru 2022, který rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Poprvé se voleb zúčastní voliči na okupovaných ukrajinských územích, o nichž Moskva v rozporu s mezinárodním právem tvrdí, že jsou součástí Ruské federace.

Volby se konají v době, kdy průzkumy veřejného mínění naznačují, že část Rusů pociťuje větší obavy z dopadů konfliktu na svůj život, ekonomika čelí potížím a úřady vyloučily z voleb většinu kandidátů stavějících se proti válce.

Putin uvedl, že účast ve volbách pomůže k ruskému vítězství ve válce proti Ukrajině a prokáže odhodlání a semknutost národa tváří v tvář vnějšímu tlaku.

„Vaše volba a vaše vůle znovu ukážou, že za našimi vojáky stojí miliony lidí, že jsme jednotný národ spojený společnými hodnotami, historickou pamětí a láskou k vlasti a že se nikomu nepodaří nás rozdělit či zastrašit ani podkopat naši státnost a společensko-politický systém,“ prohlásil Putin.

Hlasování bude podle prezidenta kolektivní odpovědí všem těm, kteří se snaží Rusko oslabit, brzdit jeho rozvoj a připravit jej o suverenitu i právo rozhodovat o vlastní budoucnosti.

Účastníci války jako kandidáti

Kreml průběh voleb přísně kontroluje ve snaze posílit svou tezi o široké podpoře války a dodat svým činům zdání legitimity, píší agentury. Většina stran nakloněných Kremlu, které byly připuštěny k volbám, má na kandidátkách lidi označené za účastníky „speciální vojenské operace“, což je oficiální pojmenování pro válku proti Ukrajině.

Zkušenosti z bojů má podle úřadů téměř 200 kandidátů, které Kreml prezentuje jako součást ruské „skutečné elity“. Snaží se tak ukázat, že veteráni války proti Ukrajině, která trvá již čtyři a půl roku, zaujmou v civilním životě čestné místo.

Jen málokterý analytik však věří, že by většina z nich někdy získala skutečný vliv v rámci vládnoucí vrstvy. Mnozí tento krok považují spíše za způsob, jak přilákat další dobrovolníky do války, poznamenala AP.

Připomněla, že nezávislá ruská média pravidelně informují o případech, kdy se veteráni po návratu z války zapletli do napadení, rvaček pod vlivem alkoholu či dokonce vražd. Některých z těchto zločinů se dopustili muži, kteří byli do armády naverbováni přímo z vězení.

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