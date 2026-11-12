V Petrohradě vyletělo do povětří auto s ruským plukovníkem

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Incident se ve městě na severozápadě Ruska stal v 7:00 místního času (5:00 SEČ), když plukovník odjížděl ze dvora. Zemřel na místě, ve vozidle seděl sám.
Tlaková vlna poškodila okna autobusu, který v tu chvíli projížděl kolem. Oblast je v současné době uzavřena a silnice je částečně zablokována. Vyšetřovatelé prozkoumávají místo činu a snaží se zjistit okolnosti výbuchu.
Od začátku války se ukrajinské tajné služby přihlásily k několika vraždám či pokusům o vraždu ruských vojenských důstojníků a veřejných osobností podporujících konflikt, případně byly z těchto činů obviněny.
V posledních letech bylo také při bombových útocích zabito nebo zraněno několik ruských generálů a úředníků, které Moskva dosadila na okupovaná ukrajinská území. Ukrajina, která se brání ozbrojené agresi sousední země, se k dnešnímu petrohradskému incidentu nevyjádřila.