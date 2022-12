Při explozi plynovodu v Čuvašsku zemřeli tři lidé, příčina havárie je nejasná

Úřady část protrženého plynovodu u vesnice Kalinino, zhruba 150 kilometrů západně od Kazaně, uzavřely. Vzniklý plamen podpořený unikajícím plynem se podařilo hasičům uhasit okolo půl druhé odpoledne SEČ, uvedlo čuvašské ministerstvo pro mimořádné události.

Místní média citovala svědky, podle kterých se v místě nejprve ozvala exploze a následně vzplanula ohnivá koule.

Plynovod vedoucí ve směru Urengoj-Pomary-Užhorod byl vystavěn na začátku 80. let minulého století a přivádí plyn ze západní Sibiře do Evropy. Jeho část vede přes ukrajinské území a větví se i do Turecka a Střední Asie.

Podle agentur Reuters a AP je v současné době jednou z hlavních cest pro vývoz ruského plynu do Evropy.

Regionální pobočka ruské plynárenské společnosti Gazprom uvedla, že objem tranzitu plynu výbuch neovlivnil, protože dodávky byly přesměrovány po paralelních trasách.