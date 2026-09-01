Rusko pohrozilo devastující odezvou na „protiruské“ činy v Pobaltí

„Ruská odpověď podněcovatelům protiruských riskantních podniků bude rázná. Ať to vědí – bude pro ně ničivá,“ uvedla mluvčí ruské diplomacie.
V posledních měsících letouny Severoatlantické aliance, které chrání vzdušný prostor nad Estonskem, Lotyšskem a Litvou, zasahovaly například kvůli ruským dronům a letounům. Alianční státy také posílily od začátku války na Ukrajině počty svých vojáků v regionu.
Letouny NATO zasahovaly v estonském vzdušném prostoru i ráno, kdy byl na části estonského území vyhlášen protivzdušný poplach. Velitel estonských vzdušných sil Riivo Valge uvedl, že jeden dron se přiblížil k městu Narva, které se nachází nedaleko ruské rafinerie, na kterou dnes zřejmě zaútočila Ukrajina. Další incident s dronem se odehrál na jihu Estonska.
„Incidenty tohoto druhu jsou přímým důsledkem ruské válečné agrese proti Ukrajině,“ uvedl estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.