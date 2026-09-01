Rusko pohrozilo devastující odezvou na „protiruské“ činy v Pobaltí

Autor: ,
  11:14
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová pohrozila devastující odezvou na to, co nazvala protiruskými činy v Pobaltí. Hovořila o riziku dalšího nárůstu napětí v regionu. Pobaltské státy jsou členy Severoatlantické aliance, podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské invazi a ostře vystupují proti počínání Moskvy.

„Ruská odpověď podněcovatelům protiruských riskantních podniků bude rázná. Ať to vědí – bude pro ně ničivá,“ uvedla mluvčí ruské diplomacie.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března 2026)
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna při příjezdu na zasedání ministrů zahraničí EU v Bruselu. (15. prosince 2025)
Estonský premiér Kristen Michal, litevský prezident Gitanas Nausėda, německý kancléř Friedrich Merz a lotyšský prezident Edgars Rinkēvičs vystupují na tiskové konferenci v Berlíně. (3. července 2026)
Most spojující estonské město Narva s ruským městem Ivangorod (24. července 2024)
24 fotografií

V posledních měsících letouny Severoatlantické aliance, které chrání vzdušný prostor nad Estonskem, Lotyšskem a Litvou, zasahovaly například kvůli ruským dronům a letounům. Alianční státy také posílily od začátku války na Ukrajině počty svých vojáků v regionu.

Letouny NATO zasahovaly v estonském vzdušném prostoru i ráno, kdy byl na části estonského území vyhlášen protivzdušný poplach. Velitel estonských vzdušných sil Riivo Valge uvedl, že jeden dron se přiblížil k městu Narva, které se nachází nedaleko ruské rafinerie, na kterou dnes zřejmě zaútočila Ukrajina. Další incident s dronem se odehrál na jihu Estonska.

„Incidenty tohoto druhu jsou přímým důsledkem ruské válečné agrese proti Ukrajině,“ uvedl estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Úhel pohledu

Věk by neměl být kritériem pro přijetí do zaměstnání. Jen údajem v občanském průkazu

ilustrační snímek

Nepromlčitelnost u vraždy chtějí Tejc, Babiš i senátoři, Urbanová i u znásilnění

Ministr Jeroným Tejc při projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích...

Provokativní až nevkusné, ne trestné. Soud zprostil SPD obžaloby za chirurgy z dovozu

Václavské náměstí zaplnily vizuály hnutí SPD.

Rusko pohrozilo devastující odezvou na „protiruské“ činy v Pobaltí

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března...

Začal nový školní rok. Do lavic usedlo asi 115 tisíc prvňáků

První školní den na základní škole Kladská na Praze 1. (1. září 2026)

Názor

Katastrofa v Nepálu dalším vážným varováním. Klimatický systém se zřejmě dostává z rovnováhy

Silné deště způsobily v Nepálu rozsáhlé povodně a sesuvy půdy

Trump hrozí, že přehodnotí postoj k Falklandům. Tlačí na Brity kvůli NATO

Britští vojáci vyvěšují vlajku Spojeného království v Port Howardu na...

Motoristům se nelíbí schodek rozpočtu, budou jednat s Babišem, řekl Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka a ministryně financí Alena Schillerová na...

Pavel v Brodku u Konice zahájil školní rok, při focení s prvňáčky zavtipkoval

Prezident Petr Pavel s prvňáčky na Základní škole T. G. Masaryka v Brodku u...

Driscoll končí ve funkci náměstka ministra obrany, měl rozepře s Hegsethem

Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Langmajer se po letech sblížil s otcem. Herec ukázal „vzácné chvíle se seniorem“

„K otužování jsem se dostal přes mého staršího syna Jirku,” vzpomíná otec....

Názor

I s tisícovkovým kašpárkem lze sehrát milionové divadlo. Máme penzijní problém, přiznává Babiš

Premiér Babiš nepřímo přiznává, že budoucí generace důchodců mají problém.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.