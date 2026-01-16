Rusko pokládá Grónsko za dánské území, situace je mimořádná, uvedl Kreml

„Z hlediska mezinárodního práva je situace neobvyklá, dokonce mimořádná,“ řekl Peskov o amerických plánech a upozornil, že sám Trump nedávno uvedl, že mezinárodní právo pro něj není prioritou.
„Proto se situace vyvíjí po nějaké jiné dráze. Budeme spolu s celým světem sledovat, po jaké,“ dodal mluvčí.
Moskva tento týden prohlásila, že je nepřijatelné, aby Západ nadále tvrdil, že Rusko a Čína ohrožují Grónsko.
Dodala, že krize ohledně tohoto území odhaluje, že západní země, které si nárokují morální nadřazenost, uplatňují dvojí měřítko.