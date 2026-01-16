Rusko pokládá Grónsko za dánské území, situace je mimořádná, uvedl Kreml

Rusko považuje Grónsko za dánské území, uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Situaci okolo ostrova, který chce získat americký prezident Donald Trump pro Spojené státy, označil za mimořádnou.
„Z hlediska mezinárodního práva je situace neobvyklá, dokonce mimořádná,“ řekl Peskov o amerických plánech a upozornil, že sám Trump nedávno uvedl, že mezinárodní právo pro něj není prioritou.

„Proto se situace vyvíjí po nějaké jiné dráze. Budeme spolu s celým světem sledovat, po jaké,“ dodal mluvčí.

Moskva tento týden prohlásila, že je nepřijatelné, aby Západ nadále tvrdil, že Rusko a Čína ohrožují Grónsko.

Dodala, že krize ohledně tohoto území odhaluje, že západní země, které si nárokují morální nadřazenost, uplatňují dvojí měřítko.

