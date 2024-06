V Polsku propustili z vazby tři ruské špiony, zmizeli neznámo kam

Polský soud loni v prosinci odsoudil 14 ze 16 cizinců obžalovaných z účasti na přípravě sabotážních akcí na polském území. Skupina, kterou na dálku řídil „Andrej“, pravděpodobně důstojník ruské tajné služby FSB, pozorovala letiště, přístavy a vlaky přepravující pomoc pro Ukrajinu, které plánovala vykolejit či vyhodit do povětří, a dokonce chystala atentáty a vraždy.

Byla to největší podobná síť, jakou se kdy v Polsku podařilo odhalit a rozbít, a dosud největší úspěch kontrarozvědky ABW, připomněla Rzeczpospolita a dodala, že většinu členů Rusové naverbovali na Ukrajině, než do Polska přijeli jako uprchlíci.

Všichni obžalovaní – 13 Ukrajinců, dva Bělorusové a jeden Rus – se k vině přiznali a dobrovolně přijali trest. Ale následně dva z nich odstoupili od dohody s prokuraturou, a tak je čeká soudní proces, dodal deník.

Tři odsouzení, čtyřiačtyřicetiletý ukrajinský politolog Jaroslav, nezletilý – v té době teprve šestnáctiletý Artur – a běloruská studentka Maryja, kterým soud vyměřil nejnižší tresty (rok až půldruhého roku vězení či polepšovny) vzápětí vyšli z vyšetřovací vazby. Ale k odpykání zbytku trestu dosud nenastoupili.

„Všichni ostatní si tresty odpykávají,“ sdělila listu soudkyně Barbara Markowská. Podle mluvčího ministra pověřeného koordinací zpravodajských služeb mají být všichni odsouzení po dokončení trestu vyhoštěni z Polska. Současně mají být vepsáni jako „nežádoucí“ do databáze schengenského prostoru, a to bez časového omezení. To, že budou mít navždy zavřené dveře do Evropy, má být výstrahou pro případné následovníky v ruských službách.

Při vyšetřování se podle deníku nepodařilo všechny osoby působící v ruské síti odhalit. ABW zjišťuje, zda tito „neodhalení“ mají na svědomí nedávné sabotáže, včetně úmyslně založených požárů.

Polské bezpečnostní složky v posledních několika týdnech zadržely deset lidí přímo zapojených do sabotáží a diverzních akcí v Polsku, uvedl nedávno polský premiér Donald Tusk před setkáním s šéfy příhraničních vojvodství ve městě Bialystok.

O deseti zadržených, kteří se přímo podíleli na plánování nebo pokusech o sabotáže napříč Polskem, na začátku června hovořil polský ministr vnitra Tomasz Siemoniak, když informoval o zatčení 18 lidí od prosince v souvislosti s činností ruských a běloruských tajných služeb. Zbylých osm lidí podle něj „útočilo na bezpečnost“ Polska jinak. Sabotáže byly zjevně součástí širšího plánu, který zahrnuje také kybernetické útoky, posílání migrantů přes Bělorusko do Polska a ohrožování bezpečnosti Polska, uvedl Siemoniak.