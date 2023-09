Do konce války je nepoužitelná. Unikly snímky poškozené ruské ponorky

Analytici na základě fotek uvádějí, že oba zásahy podle všeho prorazily trup plavidla. První rána zasáhla oblast, kde jsou uložena torpéda. Druhý otvor se nachází v oblasti prostoru pro posádku. V obou případech mohly být zasaženy i baterie nacházející se poblíž kýlu.

„Hlavní odhad zní: vzhledem k rozsahu škod je nejspíš úplně na odpis... Oprava by mohla být teoreticky možná, ale byla by těžká a zabrala by hodně času i zdrojů a nejspíš by musela být provedena v Petrohradě. Produkční linka na stroje 636.3 jede, takže bude snazší postavit novou než se tyto škody pokoušet opravit,“ hodnotí Conflict Intelligence Team fotky.

Ukrajinské síly zasáhly ponorku třídy Kilo minulou středu v suchém doku v přístavu Sevastopol na anektovaném Krymu. Útok provedený střelami s plochou dráhou letu Storm Shadow a drony kromě ponorky těžce poškodil také výsadkovou loď Minsk třídy Ropucha. Na lodi shořely všechny nástavby nad palubou a experti vzápětí uvedli, že plavidlo se nevyplatí opravit.

Ke stejnému hodnocení se přiklonila také ukrajinská vojenská rozvědka HUR. „Jedná se o značné škody a nyní můžeme říci, že je velmi pravděpodobné, že jsou (lodě) neopravitelné,“ řekl zástupce šéfa zpravodajské služby Andrij Jusov. Významné je podle něj mimo jiné to, že ruská ponorka byla schopná odpalovat střely Kalibr, které Rusko v hojném počtu používá při útocích na ukrajinské cíle. Ruské ministerstvo obrany naopak uvedlo, že obě plavidla budou „plně obnovena“.

Ukrajinské útoky na Krym jsou v posledních týdnech čím dál častější. Minulý čtvrtek úspěšně zasáhly systém protivzdušné obrany S-400 Triumf nedaleko města Jevpatorija. Drony nejprve podle ukrajinských médií zneškodnily radary a antény ruského systému. Námořnictvo pak „oslepený“ Triumf zasáhlo dvěma protilodními střelami Neptun, které se používají i k útoku na pozemní cíle.