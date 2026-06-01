Rusko vyváží letecké palivo převážně do Střední Asie, včetně Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu, napsala agentura Reuters. Nové omezení vláda zavedla po zákazu vývozu benzinu, který platí od 1. dubna do konce července.
Děje se tak na pozadí útoků ukrajinských dronů na petrochemické závody. Odhaduje se, že tyto útoky narušily výrobu ve skoro všech rafineriích v centrální části Ruska a ropné společnosti přišly o čtvrtinu výrobních kapacit pohonných hmot, napsal portál The Moscow Times. Dodal, že napadené rafinerie produkovaly dříve více než 30 procent veškerého leteckého paliva v Rusku a asi čtvrtinu nafty.
Ruská vláda dříve opakovaně omezovala vývoz benzinu a nafty. Zákaz vyvážet kerosin sice v roce 2023 zvažovala, ale nakonec vývoz neomezila, poznamenal portál Meduza.
Připomněl, že výroba pohonných hmot se v Rusku snížila právě i kvůli pravidelným náletům ukrajinských bezpilotních letadel na ruské rafinerie.
Světové ceny leteckého paliva také vzrostly kvůli přerušení plavby tankerů Hormuzským průlivem, který Írán uzavřel na začátku března. Kvůli zdražovaní a nedostatku leteckého paliva největší evropské aerolinky musely přijmout změny v letových řádech a přistoupit ke zrušení některých letů.