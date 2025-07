„Pro bezdětné Rusy by měla být zavedena „daň ve stáří“, aby mohli státu po odchodu do důchodu kompenzovat náklady na jejich živobytí,“ řekl portálu Cargrad člen Výboru Státní dumy pro regionální politiku a místní samosprávu Andrej Gurulev.

Vadí mu, že by stát měl podporovat „slabého“ člověka, který „celý život prožil sám pro sebe, aniž by po sobě zanechal potomky“. Podle poslance by Rusové, kteří děti nemají, měli nést zodpovědnost. „Tak zaplaťte, moji drazí, daň z důstojného stáří, pokud nechcete mít děti,“ uvedl Gurulev.

Poslanec již dříve volal po znovuzavedení podobného zákona z dob Sovětského svazu, tzv. daně z bezdětnosti, která platila v letech 1941 až 1990. Podpořil ho v tom další poslanec Jevgenij Fjodorov. Navrhovali, že by se ruským občanům zvedla daň z příjmu.

S tím souhlasil i bývalý poslanec a současný expert Výboru Státní dumy pro agrární otázky Viktor Taranin. Také navrhl zavést dodatečnou daň ve výši 20 procent z platu pro bezdětné muže ve věku 25 až 45 let, přičemž jejich počet odhadl na 30 milionů lidí. Taranin tvrdil, že mnoho z nich má dobrou finanční situaci a měli by za touhu žít pro sebe platit.

Ředitel Institutu sociálních a ekonomických výzkumů na Finanční univerzitě pod ruskou vládou Alexej Zubec prohlásil, že daň z bezdětnosti by měla činit 30–40 tisíc rublů. Navrhl investovat vybrané prostředky do národního projektu „Demografie“.

Podle serveru The Moscow Times k 1. dubnu činila populace Ruska 146,1 milionu lidí, což je o 61,1 tisíce méně, než na začátku roku. Za tři měsíce zemřelo 471,8 tisíce lidí, přirozený úbytek obyvatelstva činil 183,3 tisíce lidí, což bylo ze dvou třetin kompenzováno přírůstkem díky migraci, který činil 121,9 tisíce lidí.

Podle oficiální prognózy Rosstatu ztratí Rusko v letech 2023–2046 12,7 milionu obyvatel.