Co uděláme s Putinovým příměřím? Rusko nedodržuje to naše, zlobí se Zelenskyj

Autor: ,
  18:10aktualizováno  18:10
Rusko nedodržuje Ukrajinou vyhlášené příměří, porušilo ho v 1820 případech. Ve středu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že večer rozhodne o dalších krocích. Hlava ukrajinského státu už dříve varovala, že Ukrajina zrcadlově odpoví na případné porušování klidu zbraní ze strany Ruska.
USA nabízejí bezpečnostní garance, když se Ukrajina stáhne z Donbasu, prohlásil...

USA nabízejí bezpečnostní garance, když se Ukrajina stáhne z Donbasu, prohlásil Zelenskyj | foto: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při příjezdu na zasedání Světového...
Ruský diktátor Vladimir Putin (23. dubna 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin během návštěvy petrohradské sportovní akademie....
Ruští vojáci zkoušejí pochod směrem k Rudému náměstí. (4. května 2026)
32 fotografií

Rusko jednostranně vyhlásilo příměří na 8. a 9. května, kdy si bude vojenskou přehlídkou připomínat konec druhé světové války. Ukrajina naopak vyhlásila klid zbraní, který měl začít platit již od půlnoci z úterý na dnešek. K jeho dodržování Zelenskyj vyzval také Moskvu, ta ale nijak nereagovala.

„Rusko se očividně rozhodlo pohrdat příměřím a snahou zachránit lidské životy,“ napsal Zelenskyj na síti X. „K desáté hodině dopoledne ruská armáda spáchala celkem 1820 porušení režimu klidu - ostřelování, pokusy o útoky, letecké údery, použití dronů. (...) Konstatujeme, že ruská strana porušila režim příměří. Na základě večerních zpráv našich vojenských a zpravodajských složek rozhodneme o dalších krocích,“ dodal.

Zatím nejsou k dispozici informace, že by Kyjev během jednostranně vyhlášeného klidu zbraní útočil.

Zelenskyj dnes rovněž uvedl, že Rusko v přípravách na vojenskou přehlídku přesouvá prostředky protivzdušné obrany z regionů do okolí hlavního města. „Svědčí to o tom, že se ruské vedení nepřipravuje na příměří, o kterém tolik mluvilo, a stará se víc o svou přehlídku v Moskvě než o zbytek Ruska,“ uvedl Zelenskyj v pozdějším příspěvku na X. V této souvislosti podotkl, že postup Moskvy otevírá Ukrajině prostor k dalším vzdušným útokům dlouhého dosahu.

Porušování příměří ze strany Moskvy už ráno deklaroval šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Také podle něj to ukazuje, že Rusko odmítá mír a jeho falešné výzvy k příměří 9. května nemají nic společného s diplomacií. „Putin se stará jen o vojenské přehlídky, ne o lidské životy,“ napsal ministr na X.

Přehlídka bez vojenské techniky

Při příležitosti 81. výročí vítězství někdejšího Sovětského svazu nad nacistickým Německem se Rusko chystá v sobotu uspořádat na Rudém náměstí zredukovanou verzi své každoroční vojenské přehlídky, a to s odkazem na zvýšenou hrozbu ukrajinských útoků.

Poprvé za téměř dvě desetiletí a poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu letos nebude na přehlídce vojenská technika. Zelenskyj nevyloučil, že se na vojenské přehlídce v Moskvě mohou „proletět“ také ukrajinské drony.

Ruské ministerstvo obrany v pondělí varovalo, že na případné ukrajinské útoky během oslav vítězství zareaguje „masivním raketovým útokem“ na Kyjev. „Varujeme civilní obyvatelstvo Kyjeva a zaměstnance zahraničních diplomatických misí, aby město včas opustili,“ uvedl resort.

V noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě dron, uvedl starosta města Sergej Sobjanin. Incident se obešel bez zranění. Komu dron patřil, nespecifikoval, Ukrajina nicméně podniká vzdušné útoky i v hloubi Ruska včetně hlavního města v odvetě za neustávající ruské nálety na její území.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.