Rusko poslalo USA pomoc. Mistrná propaganda, zhodnotil americký diplomat usmiřování velmocí

MOSKVA/WASHINGTON Pokud vztahy mezi Ruskem a USA připomínaly v poslední době studenou válku, středeční obrázek ukázal něco úplně jiného. Na letišti J. F. Kennedyho v New Yorku přistál ruský vojenský letoun An-124 Ruslan s 60 tunami zdravotnického materiálu určeného Spojeným státům na boj proti koronaviru.

Na dodávce se domluvili přímo prezidenti Donald Trump s Vladimirem Putinem dva dny předtím v telefonickém rozhovoru. Na letišti se nekonaly žádné ceremonie, materiál z velkokapacitního letadla jen vyložili a odvezli do skladu. Přitom se vyjasnilo, že polovinu nákladu si Američané zaplatili sami a druhou polovinu hradil Ruský fond přímých investic (RFPI). Ten zřídila v roce 2011 vláda, má však postavení nezávislé instituce a disponuje asi 10 miliardami dolarů (250 miliardami korun) od státu, investorů a bank.



Zástupce velvyslance Ruska v OSN Dmitrij Poljanskij, který náklad z ruské strany přivítal, ho označil za „gesto solidarity s obyvateli New Yorku, kteří jsou ve velmi těžké situaci“, a nevyloučil, že budou následovat další dodávky.

Pro Spojené státy, kde se nákaza šíří velmi rychle (včera téměř 230 tisíc nakažených a přes 5000 úmrtí) je dodávka z Ruska kapkou v moři, protože chybí prakticky všechno. Od Trumpa jde v jeho mimořádně těžké situaci o gesto usmíření, kdy si nechce nijak komplikovat život půtkami s Ruskem.

Ze strany Moskvy je pak vidět jasný kalkul. „Jde o mistrný propagandistický tah v situaci, kdy naše vláda opouští roli USA coby vůdce v globální krizi,“ okomentoval ruskou pomoc Brett McGurk, bývalý americký diplomat, který pracoval pro Trumpa i dva předešlé americké prezidenty.

Volno do konce dubna

„Nadešla doba pracovat spolu, abychom porazili společného nepřítele, který je hrozbou pro životy každého z nás,“ cituje agentura TASS mluvčí ruské diplomacie Mariju Zacharovovou. V Moskvě ale také doufají v Trumpovy sliby, že se americké firmy na plné obrátky vrhnou na výrobu prostředků proti epidemii a do léta vyrobí na 50 tisíc plicních ventilátorů, které pak budou moci posílat i do světa. „Jsme přesvědčeni, že v případě potřeby mohou USA zase pomoci Rusku, pokud to bude potřeba,“ píše se v prohlášení ministerstva zahraničí.

Ani Rusko totiž potřebné vybavení k boji s epidemií nemá, lékařům chybí prakticky všechno a s plicními ventilátory je situace kritická zejména mimo Moskvu a Petrohrad. Země v počtu nakažených dotahuje Česko (včera přes 3500 případů a 30 obětí) a hlásí více než trojnásobné denní přírůstky (včera 771).

V některých oblastech, zejména v nejhůře postižené Moskvě, platí velmi přísná karanténní opatření. Putin ve svém čtvrtečním prohlášení prodloužil až do konce dubna placené pracovní volno. Protože je ale Rusko „velká země“ s rozdílnou mírou šíření nákazy, nechává prozatím konkrétní opatření na regionech. „Ony samy budou určovat, jaký režim kde bude zaveden,“ prohlásil prezident.