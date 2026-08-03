Voda smrdí po výkalech, stěžují si obyvatelé ruské Ťumeně. To nic, pijte ji, reagují úřady

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  13:07aktualizováno  13:07
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Řeka plná mrtvých ryb a voda z kohoutku páchnoucí po splašcích. Západosibiřská Ťumeň čelí ekologické i humanitární krizi, která po povodních zasáhla statisíce obyvatel. Lidé hlásí kožní vyrážky, nedostatek pitné vody i zažívací obtíže, zatímco úřady tvrdí, že voda z vodovodu zůstává bezpečná a vhodná k pití.

Koncem července se naplno projevily následky znečištění řeky Tura, hlavního zdroje pitné vody pro téměř 900 tisíc obyvatel Ťumeně. Po vydatných deštích její hladinu pokryly uhynulé ryby a místní média zveřejnila záběry kanalizačních vpustí zaplněných jejich hnijícími ostatky. Obyvatelé navíc v řece nacházeli i další mrtvá zvířata.

V Ťumeni probíhá evakuace obyvatel zahrádkářských osad Rodničok a Dubrava kvůli záplavám. (29. července 2026)
Cisterna s pitnou vodou stojí v ruské Ťumeni. (3. srpna 2026)
Ruskou Ťumeňskou oblast zasáhly povodně. (2. srpna 2026)
Ruská armáda pomáhá s přípravami na povodně v Ťumeňské oblasti. (2. srpna)
Cisterna s pitnou vodou stojí v ruské Ťumeni. (1. srpna 2026)
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Velkou část Ťumeně zásobuje vodovod, který čerpá přímo z Tury. Právě tudy se znečištění dostalo do vodovodní sítě. Lidé líčí, že jim z kohoutků teče žlutá voda a jejich byty zapáchají po výkalech. Mnozí po kontaktu s vodou hlásili kožní vyrážky, svědění nebo zažívací potíže.

Situaci navíc zhoršil nedostatek balené vody i pohonných hmot, jež chybí v důsledku ukrajinské dronové kampaně proti ruským rafineriím. Obyvatelé tráví hodiny hledáním zásob a organizují se na internetu.

„Nedostatek vody se ještě zhoršuje nedostatkem paliva. Je to až absurdní. Vstoupíte do online skupiny – hledají benzin, aby pak mohli v noci jet hledat vodu,“ popsali obyvatelé podle portálu Novaja Gazeta.

Krize dopadá také na školky, nemocnice a porodnice, které potýkají s vážnými problémy při zajišťování běžného provozu.

Přestože regionální úřady vyhlásily v minulém týdnu stav nouze, zdůvodnily jej pouze hrozbou povodní, nikoli znečištěním vody. Guvernér Alexandr Moor označil situaci za „jedinečný přírodní jev“ a vysvětloval ji splavením organických látek do řeky. Tvrdí také, že voda z vodovodu splňuje hygienické normy, i když vykazuje „určité odchylky“.

Místní vybírají peníze na nezávislé rozbory

Stejný postoj zastává i místní vodárenská společnost. „Vynakládáme veškeré úsilí, abychom udrželi odpovídající kvalitu vody. Mírný zápach je přijatelný. Udělali jsme vše, co šlo. Jakmile se hladina kyslíku v řece byť jen nepatrně zvýší, bude to snazší a zápach ustoupí,“ sdělila.

Řada obyvatel však oficiálnímu vysvětlení nevěří. Někteří začali vybírat peníze na nezávislé laboratorní rozbory vody. „Úřady tvrdí, že voda je v pořádku a bezpečná k pití, ale pít se nedá – chce se vám z toho zvracet, protože smrdí jako hovno,“ konstatovala místní obyvatelka.

Obyvatelé i někteří odborníci spojují znečištění s únikem odpadu z drůbežárny v sousední Sverdlovské oblasti. Úřady naopak tvrdí, že ryby uhynuly kvůli nedostatku kyslíku po povodních. Inženýr Igor Kuzněcov jejich vysvětlení odmítá a za pravděpodobnější považuje únik dosud neurčené chemické látky, kterou se ryby otrávily.

Poslední tečkou byla pro místní oslava Dne města, již úřady uspořádaly 25. července. Zatímco obyvatelé sháněli pitnou vodu a řešili následky záplav, vedení Ťumeně slavilo 440. výročí založení města a rozdávalo obří dort. Řada obyvatel to považovala za symbol toho, že úřady neberou jejich situaci vážně.

Ťumeň

Ťumeň

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