Rusko pozastaví vývoz ropných produktů do Běloruska. Kvůli napjatému rozpočtu

Moskva Rusko hodlá od listopadu do konce příštího roku pozastavit vývoz lehkých a těžkých ropných produktů a zkapalněného ropného plynu (LPG) do Běloruska. S odvoláním na zdroje z ruské vlády to v neděli uvedla agentura Reuters. K tomuto kroku Moskvu nutí rozpočtové důvody.

Rusko, Bělorusko a Kazachstán mají mezi sebou bezcelní dohodu, podle níž Moskva dodává Minsku ropu a ropné produkty bez vývozního poplatku. Bělorusko pak část dovozu reexportuje. Vývoz levné energie Rusko používá k udržení svého vlivu v bývalé sovětské republice, jeho rozpočet je nyní ale napjatý a je pro něj ale těžké dohodu dodržovat.



Ve středu Rusko a Bělorusko podepsaly dodatky k těmto mezivládním dohodám. Agentura Reuters zjistila, že vývoz lehkých ropných produktů, jako je benzin a nafta, těžkých ropných produktů a LPG, bude pozastaven. Moskva ale bude i nadále do Běloruska dodávat ty produkty, které země sama nevyrábí. Změny se nemají týkat ani dodávek ropy.

Mluvčí ruského ministra energetiky agentuře Reuters potvrdil pouze to, že Moskva pozastaví vývoz těžkých ropných produktů do Běloruska, k dalšímu se odmítl vyjádřit.

Rusko dodává Bělorusku každoročně zhruba dva miliony tun ropných produktů bez zatížení cly a podle ruského ministerstva financí chce tento objem snížit na 100 000 až 300 000 tun.

Jak dříve uvedla agentura Reuters, Bělorusko využilo všeobecné averze k obchodování s Kremlem a stalo se největším reexportérem ruského LPG.