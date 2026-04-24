Sám Trump novinářům řekl, že o pozvánce pro Putina neví a že pochybuje, že by Putin přijel, i když by to podle něj bylo přínosné. Moskva se k možné Putinově účasti na summitu přímo nevyjádřila.
„Žádná oficiální pozvánka zatím zaslána nebyla, ale Rusko je členem skupiny G20 a bude pozváno k účasti na zasedáních ministrů a summitu lídrů“, řekl agentuře AFP vysoce postavený zdroj z Bílého domu pod podmínkou zachování anonymity. Summit se má konat v golfovém areálu, který vlastní Trumpova rodina.
„Upřímně řečeno, pochybuji, že přijede,“ řekl Trump ve čtvrtek navečer v Oválné pracovně na dotaz novináře, zda byl ruský prezident na summit skutečně pozván. „Jsem toho názoru, že je třeba mluvit se všemi,“ dodal s tím, že Putinova účast by podle něj byla „pravděpodobně velmi prospěšná“.
Náměstek ruského ministra zahraničních věcí Alexander Pankin ve středu podle ruských agentur uvedl, že jeho země byla pozvána k účasti na summitu „na nejvyšší úrovni“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek řekl, že otázka případné účasti samotného prezidenta nebyla dosud projednána.
„Žádné takové rozhodnutí zatím nebylo přijato, ale Rusko se zúčastnilo každého summitu na příslušné úrovni,“ řekl Peskov novinářům. „Rozhodnutí o formátu naší účasti bude přijato s tím, jak se summit přiblíží,“ dodal.
Putin, na nějž vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu v roce 2023 zatykač v souvislosti s únosy ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska, se předchozího summitu G20 loni v listopadu v Johannesburgu nezúčastnil, na setkání jej zastoupil jeho ekonomický poradce Maxim Oreškin.
Putin se naposledy osobně zúčastnil summitu G20 v roce 2019, na dalších chyběl nejprve kvůli pandemii covidu-19, později kvůli ruské invazi na Ukrajinu.
Spojené státy, které letos skupině G20 předsedají, loňský summit kvůli údajnému utlačování bílé menšiny v Jihoafrické republice bojkotovaly a Trump následně JAR účast na letošním summitu v Miami zakázal.
Do skupiny předních průmyslových a rozvíjejících se zemí (G20) patří 19 států, Evropská unie a Africká unie. Členové G20 dohromady představují 85 procent světové ekonomiky.