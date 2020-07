Rusko spěchá s vakcínou proti covidu. Bude ještě v létě, slibuje. Kolem vývoje ale panuje kontroverze

Moskva Rusko je jednou ze čtyř nejhůře zasažených států koronavirovou pandemií. Celkový počet nakažených dosáhl k sobotnímu ránu podle údajů serveru Worldometers.info na 765 tisíc. A i to je jeden z důvodů, proč se země tak vehementně snaží co nejrychleji přijít na trh s účinnou vakcínou. A podle dostupných informací se to daří.

Rusko plánuje vyrobit až 30 milionů dávek očkovací látky pro domácí trh, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters. Server Forbes dále upřesnil, že je cílem rovněž vyrobit rovněž až 170 milionů dávek pro potřeby dalších států. Schvalovací proces pro novou vakcínu je navíc v Rusku mnohonásobně rychlejší, než například ve Spojených státech. Svět prahne po vakcíně proti covidu, Česko s jejím zajištěním vyčkává. Udělali jsme maximum, tvrdí Vojtěch První výsledky pokusů na zhruba dvou desítkách lidí vypadají velice slibně. Všichni testovaní po očkování vykazovali v těle protilátky proti SARS 2. Další fáze testů by měla být spuštěna 2. sprna a bude probíhat zhruba na další stovce lidí, přičemž v konečné fázi by testování mělo probíhat již na „několika tisících“ lidí, uvedl podle agentury Reuters Kirill Dmitriev, šéf jedné z portfoliových společností, které na vývoji vakcíny pracují. „Na základě nynějších výsledků věřím, že by vakcína mohla být na trhu již v srpnu, v září pak pro ostatní země,“ uvedl dále Dmitriev. Podle těchto predikcí by se tak Rusko stalo první zemí, která úspěšně vyvinula vakcínu proti nemoci covid-19.

Nedostatek transparentnosti výrobního procesu Rychlost vývoje ruské vakcíny ale vzbuzuje jisté kontroverze. Podle serveru CNN byli mezi prvními, kteří vakcínu testovali, ruští vojáci. Podle ministerstva obrany to ale všichni podstoupili zcela dobrovolně.

Rusko také čelí obviněním, že se jejich hackeři snažili dostat do systémů laboratoří v USA, Kanadě a Velké Británii. Ve čtvrtek to uvedlo britské Národní středisko kybernetické bezpečnosti. Kreml veškerá obvinění ale popřel. Ruští hackeři napadají zdravotnické instituce, chtějí vakcínu proti koronaviru, myslí si Britové s USA Dmitriev pro CNN řekl, že za extrémní rychlostí vývoje je pouze dobrá infastruktura vyvíjecího procesu, kvalita výzkumu a práce vědců. Ruský investiční fond, který se na vývoji vakcíny podílí, investoval podle amerického serveru také do skupiny ChemRar. Ta stojí za lékem Avifavir, který je jedním ze dvou registrovaných léčiv proti covidu-19 na světě. Fond se v květnu spojil taktéž s japonskou firmou vyrábějící diagnostický systém, který je schopen koronaviry detekovat do půl hodiny. V současnosti je na celém světě testováno s rozdílnými úspěchy více než 100 možných vakcín, přičemž dvě z nich jsou v konečné fázi testování na lidech. Jedná se o čínskou Sinopharm a AstraZenecu, jenž spolupracuje s Oxfordskou univerzitou. „Nikdy předtím jsem při vývoji očkovací látky neviděl takovou koordinaci a partnerství,“ řekl pro Forbes Hans Kluge, regionální ředitel pro Evropu ze Světové zdravotnické organizace. Společnost AstraZeneca se zavázala dodat 300 milionů dávek vakcíny po celém světě. Dohodu se společností má vyjednanou i Rusko.