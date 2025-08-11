Rusko chystá nové útoky, varuje Zelenskyj. Možnému příměří příliš nevěří

  22:22aktualizováno  22:22
Rusko přesouvá své jednotky způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. V pondělí to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož se rozhodně nechystá na příměří nebo ukončení války. Ruský prezident Vladimir Putin chce podle něj prezentovat chystané setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem jako své osobní vítězství a pokračovat ve svém dosavadním jednání. Moskva se k tvrzení nevyjádřila.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (4. června 2025) | foto: AP

Zelenskyj se ve svém večerním poselství odkazuje na zprávu zpravodajských služeb a vojenského velení. „Neexistuje žádný náznak, že by Rusové dostali signály k přípravě na poválečnou situaci,“ uvedl ukrajinský prezident. „Naopak, přesouvají své jednotky a síly způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. Pokud se někdo chystá na mír, tak toto nedělá,“ doplnil Zelenskyj bez podrobností.

Jeden z mluvčích ukrajinské armády Vladyslav Vološyn o něco dříve agentuře Reuters řekl, že Rusko přesouvá některé ze svých jednotek k dalším útokům v Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.

Následky ruského vzdušného útoku na rezidenční čtvrť v Kyjevě (1. srpna 2025)
Trosky města Marinka v Doněcké oblasti (7. srpna 2025)
Doněcká oblast. Ukrajinský dělostřelec pálí z houfnice D-30 (5. srpna 205)
Následky ruského útoku v Záporožské oblasti (6. srpna 2025)
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022. Americký prezident Donald Trump se má v pátek na Aljašce setkat s ruským protějškem Putinem a jednat o situaci na Ukrajině. Zástupci Kyjeva na aljašskou schůzku zatím pozvánku nedostali a ukrajinští představitelé se obávají, že by se prezidenti USA a Ruska mohli pokusit diktovat podmínky ukončení války.

Zelenskyj dnes mimo jiné řekl, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak. Už dříve varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru. Ukrajinci podle něj nevydají svou zemi okupantům.

Evropští politici před pátečním americko-ruským summitem naléhají na to, aby se Ukrajina zapojila do jednání o míru s Ruskem. Podle polského premiéra Donalda Tuska Spojené státy slíbily Evropanům konzultace před schůzkou šéfa Bílého domu a šéfa Kremlu.

