Zelenskyj se ve svém večerním poselství odkazuje na zprávu zpravodajských služeb a vojenského velení. „Neexistuje žádný náznak, že by Rusové dostali signály k přípravě na poválečnou situaci,“ uvedl ukrajinský prezident. „Naopak, přesouvají své jednotky a síly způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. Pokud se někdo chystá na mír, tak toto nedělá,“ doplnil Zelenskyj bez podrobností.
Jeden z mluvčích ukrajinské armády Vladyslav Vološyn o něco dříve agentuře Reuters řekl, že Rusko přesouvá některé ze svých jednotek k dalším útokům v Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022. Americký prezident Donald Trump se má v pátek na Aljašce setkat s ruským protějškem Putinem a jednat o situaci na Ukrajině. Zástupci Kyjeva na aljašskou schůzku zatím pozvánku nedostali a ukrajinští představitelé se obávají, že by se prezidenti USA a Ruska mohli pokusit diktovat podmínky ukončení války.
Zelenskyj dnes mimo jiné řekl, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak. Už dříve varoval, že jakékoliv řešení rusko-ukrajinského konfliktu učiněné bez účasti Ukrajiny bude řešením proti míru. Ukrajinci podle něj nevydají svou zemi okupantům.
Evropští politici před pátečním americko-ruským summitem naléhají na to, aby se Ukrajina zapojila do jednání o míru s Ruskem. Podle polského premiéra Donalda Tuska Spojené státy slíbily Evropanům konzultace před schůzkou šéfa Bílého domu a šéfa Kremlu.