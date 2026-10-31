Zákaz exportu ruské nafty potrvá do konce ledna, rafinerie čelily vlně útoků

Ruské rafinerie se letos staly častým terčem ukrajinských dronových útoků. Ruská vláda zakázala výrobcům vývoz nafty již v létě. Důvodem byl nedostatek pohonných hmot, který vedl k růstu jejich cen. Koncem září pak vláda tento zákaz prodloužila do konce října.
Další prodloužení zákazu přichází poté, co se americký prezident Donald Trump ve snaze snížit ceny nafty dohodl na dodávkách tohoto paliva z Ruska. Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak tento měsíc uvedl, že dohoda s Trumpem umožní Rusku obnovit do konce roku vývoz motorové nafty na úroveň mezi třemi miliony a 3,5 milionu tun měsíčně, což odpovídá obvyklým objemům exportu tohoto paliva.
Vysoké ceny pohonných hmot se staly ve Spojených státech klíčovým tématem před listopadovými volbami, ve kterých se budou prezident Trump a jeho Republikánská strana snažit udržet většinu v Kongresu. Volby se budou konat již příští úterý.
Děje se tak na pozadí rozsáhlých útoků na ruské rafinerie. Kyjev údery na rafinerie cílí na logistiku ruské armády, omezení příjmů Moskvy z ropy i vyvolání nespokojenosti ruské veřejnosti.
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30. října 2026