Přiznejme si, že nám hrozí porážka, prohlásil ve vysílání ruský režisér

„Potřebujeme přiznat, že můžeme prohrát. Nesouhlasím s těmi, kteří říkají: ‚Neříkejte to. My vyhrajeme‘,“ řekl ve vysílání režisér.

Pokud Rusko není ochotno připustit možnost prohry, pak podle Šachnazarova bláhově nezvažuje různé možné důsledky. „Je to slabost. Není to síla, ale slabost. Musíte být schopni hledět pravdě do tváře,“ rozčiloval se ředitel filmových studií.

„Naše společnost není organizována pro tento typ války. Není!“ zdůraznil Šachnazarov. „Co vyhrává? Disciplína a železná organizace. Skvěle organizovaná síla, skvostná disciplína. To rozhoduje všechno. A to v naší společnosti neexistuje,“ nebral si servítky.

Jako jiní ruští představitelé, i on skálopevně tvrdí, že Rusko na Ukrajině vede válku s celým Západem. Na rozdíl od jiných ruských propagandistů ale říká, že Rusko nevzalo dostatečně v úvahu rozhodnost západních států a jejich odhodlání Ukrajinu v boji s agresorem podpořit.

„Podcenili jsme západní jednotu. Neustále jsme říkali, že Západ je na hraně kolapsu, že se odehrávají demonstrace v Berlíně. Ale to se nestane,“ mírnil Šachnazarov ruské naděje, že demonstrace proti vojenské pomoci Ukrajině v Německu a dalších státech povedou ke změně dosavadního dominantního prokyjevského politického proudu na Západě.

Berme Ukrajinu vážně, radí režisér

„Pokud Západ cítí, že může vyhrát, pokusí se vyhrát,“ varoval režisér. Zdůraznil, že je potřeba brát Ukrajinu i jejího prezidenta Volodymyra Zelenského vážně. „Je nebezpečný. Není hloupý. Je energetický. Hraje velkou roli v tomto příběhu, není jen loutka,“ pěl neobvyklou chválu na ikonu ukrajinského boje za suverenitu.

Šachnazarov se domnívá, že Rusko je nyní v nebezpečné situaci. Nemělo by se chlácholit myšlenkou, že společnost je stabilní. Protože společnost byla stabilní i před Říjnovou revolucí a před rozpadem Sovětského svazu. „Je to nebezpečná situace, takže nesmíme prohrát za žádných okolností. Ale proto se musíme zorganizovat,“ prohlásil.

Režisér po vypuknutí války na Ukrajině patřil mezi nejhlasitější zastánce ruské invaze. V květnu uvedl, že odpůrce válečného úsilí Ruska čekají mimo jiné koncentrační tábory a sterilizace. Řekl též, že odpůrci „písmene Z“, tedy symbolu ruské invaze na Ukrajinu, „musí pochopit, že nebudou ušetřeni. Zcela vážně – koncentrační tábory, převýchova, sterilizace“.

Po zářijovém stažení ze strategicky významných ukrajinských měst Kupjansk a Izjum ovšem Šachnazarov ustoupil od vítězné rétoriky. „Musíme si uvědomit, že bojujeme proti tomu nejsilnějšímu soupeři,“ prohlásil s tím, že Rusové si musí přiznat porážku v Charkovské oblasti. „Porážka má smysl ve chvíli, kdy si ji přiznáte a vyvodíte z toho závěry. Když to neuděláte, porazí vás znovu a mnohem silněji,“ pokračoval Šachnazarov.

Rusové po sérii porážek se nyní upnuli na finální dobytí donbaského Bachmutu, který ale se pokouší uzmout už několik měsíců. Očekává se, že Ukrajinci na jaře začnou s protiofenzivou.