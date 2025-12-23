„Za všechno může Putin,“ zpíval ve svém nejnovějším songu písničkář Jaromír Nohavica a třeba tak inspiroval i RT v jejím nejnovějším videu zcela jasně vytvořeným za pomoci umělé inteligence.
„Štědrý den, někde v Evropě,“ začíná krátký klip zveřejněný ruskou propagandistickou stanicí, na němž rodina sedí na gauči ve vánočně vyzdobeném pokoji a fotí se.
Na následném záběru jsou ale u vánočního stromku dva usmívající se muslimové. Jeden si brousí meč, zatímco další se pochechtává. „Migranti usazení u vašeho vánočního stromku? Je to všechno kvůli Putinovi,“ zpívá dětský sbor a jeden z muslimů se přidává.
Na dalším záběru muž ve svetru se soby šlape na rotopedu, aby vyrobil elektřinu pro domácnost. „Ceny za energie příliš drahé na zaplacení? Je to všechno kvůli Putinovi,“ pokračuje písnička.
Vysoké jsou též ceny potravin, kvůli Putinovi jdou daně na válku, dozví se z klipu divák. Vystupuje v něm i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s vysvětlením, že byrokratický nátlak na obyvatele EU je Putinova vina.
„Santa okradl vaše děti tento rok,“ zpívá sbor na záběrech Santa Clause v ukrajinských barvách, který místo, aby rozdával, si do svého pytle bere dárky od překvapených dětí. Aby nechápavému divákovi neušlo, kdo stojí za takovou zvráceností, detail na Santovu tvář ukáže, že jde samozřejmě o ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, též pějícího s ukrajinským přízvukem: „Je to všechno kvůli Putinovi.“
Video končí záběry zamračené a zkroušené rodiny prokládané střihy na usmívajícího se moderátora americké stanice CNN Andersona Coopera, novinářku bruselského pořadu portálu Euronews Méabh McMahonovou či britského moderátora Pierse Morgana, kteří všichni svorně zpívají: „Je to vše kvůli Putinovi.“
„Drazí Evropané, schovejte si svou slepou víru pro Santu!“ vybízí RT evropské diváky. EU stanici ale zablokovala kvůli její propagaci ruské válečné agrese vůči Ukrajině.
RT se do Evropy od začátku invaze strefuje pravidelně. První rok války se Evropanům vysmívala, že Evropanům budou chybět ruské energetické zásoby, budou mrznout ve tmě a světélka na vánočním stromečku jim bude muset napájet křeček.